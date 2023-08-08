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طبيب إسباني بحائل: السعودية ستكون من أكبر الدول في العالم خلال 10 سنوات

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ صباحاً
طبيب إسباني بحائل: السعودية ستكون من أكبر الدول في العالم خلال 10 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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أعرب فيكتور الحائلي- طبيب أسنان إسباني- عن سعادته بتواجده في السعودية والعمل بها منذ قرابة 10 سنوات.

الجميع يعرف السعودية

وقال الحائلي خلال لقاء له مع قناة العربية: إن السعودية ستكون من أكبر الدول في العالم خلال العشر سنوات المقبلة، بفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصبح الآن الكل يعرف السعودية.

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وأوضح الطبيب فيكتور أنه لو سمح له بالتصويت سيصوت لملف استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030، معربًا عن تمنيه بوجود وظيفة لابنه في السعودية.

رونالدو والجولف

وأشار الحائلي إلى أن الناس في بلاده يسألونه عن السعودية، وعن كريستيانو رونالدو، وعن مسابقات الجولف وعن الفورمولا وان وغيرها.

 

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