طبيب إسباني بحائل: السعودية ستكون من أكبر الدول في العالم خلال 10 سنوات مصرع 20 شخصًا في هجوم مسلح ببوركينا فاسو واتساب يطلق ميزة جديدة قد تكون مزعجة لبعض المستخدمين إيطاليا تمنع افتتاح مطاعم جديدة للبيتزا وسط نابولي توقعات بموجة حارة تضرب الشرقية اليوم القبض على 3 أشخاص لاعتدائهم على آخر بالضرب في الرياض لقطات لفرار مئات السياح من حرائق البرتغال المروعة أمريكا: إنهاء الانقلاب دبلوماسيًّا في النيجر لا يزال ممكنًا تحدٍّ وإبهار في حفل تدشين دوري روشن والهدف تحقيق اللقب زلزال بقوة 4.5 درجة ضرب خليج البنغال وشعرت به الهند
أعرب فيكتور الحائلي- طبيب أسنان إسباني- عن سعادته بتواجده في السعودية والعمل بها منذ قرابة 10 سنوات.
وقال الحائلي خلال لقاء له مع قناة العربية: إن السعودية ستكون من أكبر الدول في العالم خلال العشر سنوات المقبلة، بفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصبح الآن الكل يعرف السعودية.
وأوضح الطبيب فيكتور أنه لو سمح له بالتصويت سيصوت لملف استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030، معربًا عن تمنيه بوجود وظيفة لابنه في السعودية.
وأشار الحائلي إلى أن الناس في بلاده يسألونه عن السعودية، وعن كريستيانو رونالدو، وعن مسابقات الجولف وعن الفورمولا وان وغيرها.
"فيكتور الحائلي" إسباني يعمل منذ 10 سنوات في #حائل.. ويقول: رؤية 2030 عرفت العالم على #السعودية، وأتمنى فوز #الرياض بتنظيم #اكسبو_2030
عبر:@Freeh_Alrmalee pic.twitter.com/x11vPThDcX
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 7, 2023