أعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الأربعاء، عن طرح تذاكر مباراة الاتفاق ضد الخليج المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

مباراة الاتفاق ضد الخليج

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتفاق ضد الخليج، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وتتوافر تذاكر مباراة الاتفاق ضد الخليج عبر موقع تذاكر النادي، وبلغ سعر التذكرة الموحدة 10 و15 ريالًا، وجاء سعر المنصة الفضية 350 ريالاً، فيما وصل سعر المنصة الذهبية إلى 500 ريال.

الفريقان بدوري روشن

ويطمح فارس الدهناء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، خاصة أنه يُقدم مستوى مميزًا في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في استعادة توازنه بدوري روشن السعودي، وحصد أول نقطة له في الموسم الرياضي الحالي، بعد خسارته في أول جولتين ضد الفيحاء والأهلي بنتيجة 3\1.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الخليج في المركز الـ16 بدون رصيد.