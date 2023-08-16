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في ثاني جولات دوري روشن

طرح تذاكر مباراة النصر ضد التعاون

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ مساءً
طرح تذاكر مباراة النصر ضد التعاون
المواطن - فريق التحرير

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أعلن ملعب “الأول بارك”، قبل قليل، عن طرح تذاكر مباراة النصر ضد التعاون المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

مباراة النصر ضد التعاون

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد التعاون، عند الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، على ملعب “الأول بارك” في الرياض.

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مباراة النصر ضد التعاون
المباراة المقبلة – المصدر @VictoryArena_sa

وكشف حساب ملعب “الأول بارك” الرسمي عبر منصة “إكس”، عن طرح تذاكر المباراة، وحفز الجماهير لشرائها، وقال: “وجودكم يا جمهور الشمس في أول مباراة للنصر على أرضه لموسم 24/23.. يحمسنا في بداية المشوار”.

وأشار حساب ملعب “الأول بارك”، إلى أن أسعار تذاكر مباراة النصر ضد التعاون تبدأ من 45 لـ50 ريالًا لخلف المرمى، و75 ريالًا للزوايا، و100 ريالًا لأطراف الواجهة، والواجهة وصلت 150 ريالًا.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

الفريقان بدوري روشن

ويعول العالمي على الحضور الجماهيري في مباراة النصر ضد التعاون المقبلة، من أجل دعم وتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز بعد الخسارة أمام الاتفاق في الجولة الأولى، فيما يطمح سكري القصيم لتحقيق نتيجة إيجابية بعد تعادله إيجابيًا.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بدون نقاط، فيما يتواجد التعاون في المركز التاسع برصيد نقطة واحدة.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @AltaawounFC

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