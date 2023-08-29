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تقدم المرئيات والملاحظات على مدى 30 يومًا

طرح لائحة نظام معالجة المنشآت المالية المهمة للاستطلاع

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ مساءً
طرح لائحة نظام معالجة المنشآت المالية المهمة للاستطلاع
المواطن - واس

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أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن طرح مشروع “مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة” لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

أهداف ساما

وتأتي هذه اللائحة؛ انطلاقًا من أهداف البنك المركزي السعودي وأدواره في المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي، ومن مُنطلق اختصاصات البنك المركزي في الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وإصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة، إلى جانب وضع السياسات الاحترازية وإدارتها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية.

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مرسوم ملكي

وأعد البنك المركزي السعودي مشروع اللائحة استناداً إلى صلاحيته الواردة في المادة (السابعة والثلاثون) من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) وتاريخ 25/ 4/ 1442هـ، والتي تضمنت كذلك أنْ تصدر اللائحة بقرارٍ من مجلس الوزراء.

30 يومًا

وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة” على مدى (30) يومًا، ليتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها.

ويمكن الاطلاع على مشروع اللائحة من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/SYSTEMICALLYIMPORTANTFINANCIALINSTITUTIONS/Pages/default.aspx

 

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