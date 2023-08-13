الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول الرقمي للشركات جامعة حفر الباطن تعلن عن وظائف متعاونين للعام الجامعي 1445هـ اليوم.. انطلاق المؤتمر الإسلامي الدولي بمكة المكرمة “سعود الطبية” تحذر من أسباب انخفاض ضغط الدم الوضعي محمد بن سلمان سيحول الشرق الأوسط إلى أوروبا جديدة تقودها الرياض السعودية تسعى للانضمام لتحالف دولي لتصنيع طائرات الجيل السادس طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين بعد مؤشر التحول الرقمي للشركات.. المملكة على خُطى التقدم التقني الدولي مؤتمر “التواصل” دليلاً.. المملكة تعزز مجالات اهتمامها بالإسلام والمسلمين حول العالم ضبط قائد مركبة بالرياض وقف في منتصف الطريق
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات.
وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق اليوم ويستمر حتى يوم غد الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023م.
وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال ثلاث خطوات هي:
1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2 – اختيار المرور.
3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.