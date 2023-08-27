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طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ صباحاً
طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات.

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق اليوم ويستمر حتى يوم غد الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023م.

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خطوات الوصول للخدمة

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال 4 خطوات وهي:

1ـ الدخول على منصة أبشر .

2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

3 ـ اختيار المرور.

4ـ  اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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