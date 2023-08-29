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طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٥ مساءً
طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا الأربعاء، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات المميزة.

موعد طرح مزاد اللوحات المميزة

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق غدًا الأربعاء ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023م.

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خطوات الوصول للخدمة

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال 4 خطوات وهي:

1ـ الدخول على منصة أبشر .

2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

3 ـ اختيار المرور.

4ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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