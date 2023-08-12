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طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٤ مساءً
طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، غدًا الأحد، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات.

وقالت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، إن مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني سينطلق غدًا الأحد ويستمر حتى الاثنين الموافق 27 محرم من عام 1445هـ.

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خطوات الوصول للخدمة

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال ثلاث خطوات هي:

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وفي وقت سابق، طرحت الإدارة العامة للمرور، لوحات مميزة وفئات جديدة في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.

مزاد اللوحات الإلكترونية

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