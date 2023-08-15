طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، غدًا الأربعاء، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات.

وقالت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “إكس”، إن مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني سينطلق غدًا الأربعاء ويستمر حتى الخميس الموافق 1 صفر من عام 1445هـ.

خطوات الوصول للخدمة

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال ثلاث خطوات هي:

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

الالتزام بأقصى الجانب الأيمن

من جهة أخرى، شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة التزام قائدي المركبات أقصى الجانب الأيمن من الطريق.

وأوضحت إدارة المرور الحالات التي تُلزم قائد المركبة بالبقاء على أقصى الجانب الأيمن أثناء القيادة في الطرقات وهي:

1- إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه.

2- إذا كانت سرعة سيارته أقل من السرعة القصوى المصرح بها.

3- إذا كان سينعطف إلى طريق آخر على يمينه.

4- عندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق.

5- إذا تقابل مع مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس.