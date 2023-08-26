مواطن في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بالشمالية طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثاني عبر قنوات عين ومنصة مدرستي لقطات لـ غابري فيغا بعد توقيعه للأهلي حتى 2026 القبض على مقيم لترويجه الشبو المخدر بالرياض الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب وتوظيف غابري فيغا أهلاوي رسميًا إغلاق 3 مستودعات مخالفة وضبط 5500 منتجٍ طبي في جدة سبيس إكس تطلق طاقمها إلى محطة الفضاء الدولية النصر يسعى لضم رافينها
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، غدًا الأحد، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات.
وقالت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “إكس”، إن مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني سينطلق غدًا الأحد ويستمر حتى الاثنين الموافق 12 صفر من عام 1445هـ.
وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال أربع خطوات هي:
1 – الدخول على منصة أبشر
2- اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3 – اختيار المرور.
4 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.