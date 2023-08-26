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طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٠ مساءً
طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، غدًا الأحد، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات.

وقالت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “إكس”، إن مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني سينطلق غدًا الأحد ويستمر حتى الاثنين الموافق 12 صفر من عام 1445هـ.

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خطوات الوصول للخدمة

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال أربع خطوات هي:

1 – الدخول على منصة أبشر

2- اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

3 – اختيار المرور.

4 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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