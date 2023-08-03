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عبر منصة سكني

طرح 12 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 350 ألف ريال

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ مساءً
طرح 12 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 350 ألف ريال
المواطن - واس

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أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن إتاحة 12 ألف وحدة سكنية جديدة للحجز عبر منصة سكني بأسعار تنافسية تبدأ من 350 ألف ريال، وذلك ضمن جهودها في ضخ المزيد من الخيارات السكنية المتكاملة بمختلف مناطق المملكة وبأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين؛ لتسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملك إلى 70%.

وتتنوع الوحدات المتاحة للحجز ما بين الشقق والفلل والتاون هاوس، موزعةً في عدد من مدن السعودية، مؤكدةً الشركة دورها في تنمية المعروض العقاري وتوفير خيارات سكنية بأعلى معايير الجودة والاستدامة، ضمن مجتمعات سكنية متطورة تجمع بين تكامل الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية والمسطحات الخضراء، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة.

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أسعار الوحدات

وأوضحت “الوطنية للإسكان” أن أسعار الشقق تبدأ من 350 ألف ريال بخيارات ومساحات متنوعة، بينما تبدأ أسعار فلل التاون هاوس من 600 ألف ريال، بالإضافة إلى أسعار الفلل التي تبدأ من 700 ألف ريال بتصاميم عصرية ونماذج مختلفة تلبي جميع التطلعات.

ودعت الشركة جميع المستفيدين من خدماتها للدخول على الخدمات الرقمية لسهولة الحصول على المعلومات وحجز الوحدات السكنية المتاحة للبيع وتحميل تطبيق سكني لمستخدمي ios أو الأندرويد أو زيارة الموقع من خلال الرابط https://sakani.sa لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان أعلنت خلال شهر مايو عن تسليم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية للأسر السعودية، ومن المتوقع أن تتخطى 30 ألف في نهاية أغسطس من العام الحالي، مما يعكس حرصها على تسريع وتيرة تسليم المساكن للمواطنين، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية عبر تقديم ضواحي ومجتمعات سكنية وفق أعلى المعايير العالمية.

التطوير العقاري

وتُعد الوطنية للإسكان، الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

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