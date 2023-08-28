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بيع 21 في المائة من أسهم حالية وإصدار أسهم جديدة

طرح 30% من أسهم أديس القابضة للاكتتاب العام في تاسي

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ صباحاً
طرح 30% من أسهم أديس القابضة للاكتتاب العام في تاسي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “الأهلي المالية”، بصفتها المدير المالي، طرح شركة “أديس” القابضة وإدراج أسهمها في السوق الرئيسة لدى تداول السعودية، حيث من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 21 في المائة من أسهم حالية وإصدار أسهم جديدة تمثل 9 في المائة مما يساوي في مجموعه 30 في المائة من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة).

موافقة سوق الأسهم

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنها حصلت على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسة بتاريخ 18 يونيو، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 338,718,754 سهماً عادياً (تمثل 30 في المائة من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 21 يونيو، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

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وبينت الشركة أنه سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في يوم الاثنين بتاريخ 13/03/1445 الموافق 18 سبتمبر 2023.

الأسهم السعودية

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 64.81 نقطة ليقفل عند مستوى 11470.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 163 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 143 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

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