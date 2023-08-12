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طرد عبدالإله العمري بعد تدخله على مالكوم

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٤ مساءً
طرد عبدالإله العمري بعد تدخله على مالكوم
المواطن - فريق التحرير

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طرد الحكم المغربي رضوان جيد، اللاعب عبدالإله العمري مدافع نادي النصر وذلك بعد تدخله العنيف على اللاعب البرازيلي مالكوم نجم الهلال في إحدى الهجمات.

واحتسب جيد مخالفة لمصلحة الهلال على خط الـ 18 لفريق النصر، بعد عرقلة العمري للاعب مالكوم ثم ذهب بعدها إلى تقنية الفيديو ليقرر طرد العمري في الدقيقة الـ 70.

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جدير بالذكر أن الهلال كان تقدم في البداية عبر اللاعب البرازيلي ميشايل ثم سجل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل في الدقيقة الـ 74.

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