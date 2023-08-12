طرد عبدالإله العمري بعد تدخله على مالكوم

كريستيانو رونالدو يسجل هدف التعادل لـ النصر لقطات لهطول الأمطار الغزيرة والبرد على باحة ربيعة بأبها ميشايل يسجل الهدف الأول لـ الهلال من ضربة رأسية مالي تلغي تراخيص الخطوط الجوية الفرنسية بعد توترات بسبب النيجر الموارد البشرية: بطاقة أولوية لمستفيدي الضمان فوق الـ60 لحظة وصول نائب أمير مكة لنهائي كأس الملك سلمان للأندية التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين الهلال والنصر حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في مباراة الهلال والنصر تكوّن خلايا رعدية ممطرة على الباحة والليث والجنوب مفاجأة حول أسعار الذهب اليوم في مصر
طرد الحكم المغربي رضوان جيد، اللاعب عبدالإله العمري مدافع نادي النصر وذلك بعد تدخله العنيف على اللاعب البرازيلي مالكوم نجم الهلال في إحدى الهجمات.
واحتسب جيد مخالفة لمصلحة الهلال على خط الـ 18 لفريق النصر، بعد عرقلة العمري للاعب مالكوم ثم ذهب بعدها إلى تقنية الفيديو ليقرر طرد العمري في الدقيقة الـ 70.
جدير بالذكر أن الهلال كان تقدم في البداية عبر اللاعب البرازيلي ميشايل ثم سجل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل في الدقيقة الـ 74.
الحكم يشهر البطاقة الحمراء على مدافع النصر عبدالإله العمري🟥#الهلال_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/NLD1YZ60Ww
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023