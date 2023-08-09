طرد عبدالله المعيوف في مباراة الهلال ضد الشباب

حصل حارس مرمى الزعيم، عبدالله المعيوف، على البطاقة الحمراء خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الشباب، ليُصعب مهمة الأزرق.

طرد عبدالله المعيوف

ولمس عبدالله المعيوف الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، عند الدقيقة 24، لتشتعل أجواء المباراة، حيث سيُكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اللقاء بعشرة لاعبين.

واضطر المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لإخراج البرتغالي روبن نيفيز، والدفع بالحارس حبيب الوطيان بدلًا من عبدالله المعيوف الذي غادر المستطيل الأخضر.

مباراة الهلال ضد الشباب

ويلعب الهلال ضد الشباب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية 2023 “كأس الملك سلمان للأندية العربية”، وتشير النتيجة إلى تقدم الأزرق بهدف دون رد.

ونجح محمد كنو في تسجيل الهدف الأول من رأسية عند الدقيقة التاسعة، بعد خطأ من خارج منطقة الجزاء نفذه روبن نيفيز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 3/ 1، فيما صعد الشباب بعد تجاوزه لعقبة الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح.