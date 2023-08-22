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أحيانًا يتم توفير سيارة بديلة من نفس النوع أو الطراز

طرق تعويض ملاك السيارات حال عدم توفير الوكالات قطع الغيار لمركباتهم

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ مساءً
طرق تعويض ملاك السيارات حال عدم توفير الوكالات قطع الغيار لمركباتهم
المواطن - فريق التحرير

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كشف الخبير في قطاع السيارات عبدالعزيز الفضيلي، طرق تعويض المتضررين حال عدم توفير الوكالات قطع الغيار لسياراتهم.

قطع غيار أساسية

وقال الفضيلي، خلال لقائه مع قناة الإخبارية: في وزارة التجارة لك فترة محددة أنك توفر قطع غيار أساسية، وغير أساسية، مذكورة ومحددة بالأيام.

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تعويضات للمستهلك

وتابع: إذا لم تتوفر قطع الغيار، هناك تعويضات للمستهلك، وتعويضات عن الوقت المنتظر، وأحيانًا يتم توفير سيارة بديلة من نفس النوع أو الطراز، وفي حال عدم وجودها يتم التعويض ماديًّا.

وأضاف: أن هناك بعض الممارسات الخاطئة مثل عدم وجود السيارة عند الوكيل، لكن يجدها المستهلك في المعارض بأسعار أغلى.

 

 

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