طرق تعويض ملاك السيارات حال عدم توفير الوكالات قطع الغيار لمركباتهم

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كشف الخبير في قطاع السيارات عبدالعزيز الفضيلي، طرق تعويض المتضررين حال عدم توفير الوكالات قطع الغيار لسياراتهم.
وقال الفضيلي، خلال لقائه مع قناة الإخبارية: في وزارة التجارة لك فترة محددة أنك توفر قطع غيار أساسية، وغير أساسية، مذكورة ومحددة بالأيام.
وتابع: إذا لم تتوفر قطع الغيار، هناك تعويضات للمستهلك، وتعويضات عن الوقت المنتظر، وأحيانًا يتم توفير سيارة بديلة من نفس النوع أو الطراز، وفي حال عدم وجودها يتم التعويض ماديًّا.
وأضاف: أن هناك بعض الممارسات الخاطئة مثل عدم وجود السيارة عند الوكيل، لكن يجدها المستهلك في المعارض بأسعار أغلى.
فيديو | من يعوض المتضررين بعد عدم توفير الوكالات قطع الغيار لسياراتهم؟
الفضيلي: التعويضات المادية وتوفير سيارة بديلة حق مشروع للمستهلكين المتضررين من عدم توفر قطع الغيار لسياراتهم #أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/RISd645EXr
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) August 22, 2023