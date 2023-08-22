طرق تعويض ملاك السيارات حال عدم توفير الوكالات قطع الغيار لمركباتهم

كشف الخبير في قطاع السيارات عبدالعزيز الفضيلي، طرق تعويض المتضررين حال عدم توفير الوكالات قطع الغيار لسياراتهم.

قطع غيار أساسية

وقال الفضيلي، خلال لقائه مع قناة الإخبارية: في وزارة التجارة لك فترة محددة أنك توفر قطع غيار أساسية، وغير أساسية، مذكورة ومحددة بالأيام.

تعويضات للمستهلك

وتابع: إذا لم تتوفر قطع الغيار، هناك تعويضات للمستهلك، وتعويضات عن الوقت المنتظر، وأحيانًا يتم توفير سيارة بديلة من نفس النوع أو الطراز، وفي حال عدم وجودها يتم التعويض ماديًّا.

وأضاف: أن هناك بعض الممارسات الخاطئة مثل عدم وجود السيارة عند الوكيل، لكن يجدها المستهلك في المعارض بأسعار أغلى.