طرق ميسرة لمعتمري باكستان وبنجلاديش إلى مكة والمدينة

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وفرت وزارة الحج والعمرة، 5 طرق ميسرة لخدمة المعتمرين من باكستان وبنجلاديش، والتي باستخدام إحداها يمكن القدوم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضحت الوزارة في إنفوجراف نشرته اليوم عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” تحت عنوان “كل الطرق تؤدي إلى مكة بسهولة ويسر”.
ولفتت إلى وجود 5 طرق يمكن لحجاج باكستان وبنجلاديش من خلالها القدوم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وهي:
1ـ حجز باقة عمرة عبر منصة “نسك” الإلكترونية.
2ـ توافر تأشيرة الزيارة الشخصية بدعوة من الأصدقاء أو المعارف المواطنين بالمملكة.
3ـ حاملو تأشيرة الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو شنغن.
4ـ التأشيرة الإلكترونية للمقيمين في الخليج.
5ـ تأشيرة الزيارة العائلية من قريبٍ مقيم في السعودية.