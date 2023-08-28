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وسط تحذيرات بعدم الاستجابة لتلك الرسائل

طريقة احتيال جديدة على الواتساب خسر فيها مواطن 20 ألف ريال

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ صباحاً
طريقة احتيال جديدة على الواتساب خسر فيها مواطن 20 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

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أصبح الاحتيال الإلكتروني والمواقع الوهمية أسلوب العصر في سرقة الحسابات البنكية لمستخدمي الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت.

طريقة احتيال جديدة

وفي هذا السياق، حذر التقني عبدالله السبع من طريقة احتيال جديدة راح ضحيتها أحد أقاربه الذي سرق من حسابه البنكي 20 ألف ريال.

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وأوضح السبع الطريقة قائلًا: يتواصل معك أحد الأشخاص في الواتساب ويرسل باسم أحد الشركات المعروفة ويقول مثلًا لدينا طلب لك أو تذكرة أو غيرها وبعدها يقول يرسل رابط آخر للحصول على التذكرة وبعد وضع البيانات يتم سرقة الأموال في الحساب البنكي.

وأشار إلى أن تلك الأرقام الاحتيالية تغير اسم الشركة المعروفة في الموقع ويكون مدعومًا بامتداد .site، وهذه الطريقة لا ينتبه إليها كثير من مستخدمي الواتساب.

الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية

بدوره حذر الأمن العام من الاستجابة لأي رسالة احتيالية تصل إلى جوالك ودعا لعدم الاكتفاء بحذفها بل يجب الإبلاغ عنها.

طرق الإبلاغ

وأوضح حساب الأمن العام بمنصة إكس طرق الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية والتي جاءت على النحو التالي: زيارة أقرب مركز شرطة أو عبر تطبيق كلنا أمن، أو الاتصال على الرقم 911 من منطقتي مكة المكرمة والرياض، أو الاتصال على الرقم 999 من جميع المناطق.

علامات الرسائل الاحتيالية

وحدد الأمن العام أبرز علامات الرسائل الاحتيالية، هي:

1 – تحوي العديد من الأخطاء النحوية والإملائية.

2 – تُعلن فوزك بجائزة ما، وتطلب منك دفع مبلغ رمزيّ لتسلمها.

3 – تطلب منك الانضمام إلى مشروع أو شركة معينة مقابل مبلغ مالي للاشتراك.

4 – تُعلن إغلاق حساباتك الإلكترونية، وتطلب منك الدخول على رابط معين لحل الإشكال.

معلومات لن تطلب منك

كما كشف الأمن العام أنه تجنبًا لوقوعك ضحية لإحدى الجرائم المعلوماتية؛ فلا تفصح عن معلوماتك لأي شخص، مؤكدًا أن هذه المعلومات لن يطلبها منك موظف المصرف، وهي:

1 ـ الرقم السري للبطاقة البنكية.

2 ـ كلمات المرور.

3 ـ كود التفعيل المرسل للجوال.

جريمة جنائية

والاحتيال الإلكتروني بجميع صوره يعدّ جريمة جنائية تصل عقوبته إلى السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال، كما أن انتحال أسماء الشركات الكبيرة أحد أبرز أساليب الاحتيال.

 

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