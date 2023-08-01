طريقة الاعتراض على معاشات الضمان الاجتماعي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية الاعتراض على دعم برنامج الضمان الاجتماعي، بعد ساعات من بدء صرف معاشات شهر يوليو 2023.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قالت حربية: أنا جاني غير مؤهل وأنا عايشة لحالي ما عندي متابعين، وعندي راتب تقاعد، وأرفقت صورة للرسالة التي ظهرت لها عبر الموقع الإلكتروني.

طريقة الاعتراض

بدوره، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة عبر موقع تويتر، مع السائلة، موضحًا طريقة الاعتراض على الموقع الإلكتروني.

وقال حساب العناية بالمستفيدين: يمكنك تقديم اعتراض عبر المنصة الإلكترونية –اضغط هنا–

وأكمل: برامج الدعم الخاصة بي، برنامج الضمان الاجتماعي، الأهلية والاستحقاق، استعراض تفاصيل دورة الأهلية، تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض، تسليم الاعتراض.

صرف معاشات يوليو

وبدأ إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين المؤهلين بالدورة 20.

ومن المقرر أن يستمر صرف معاشات الضمان الاجتماعي، حتى نهاية اليوم الثلاثاء، لمن استوفى شروط الحصول على المعاش.

شروط معاشات الضمان الاجتماعي

– أن يكون المواطن من السعوديين فالدعم موجه لهم بشكل خاص.

– لا بد من توفر شرط الإقامة المستدامة في السعودية.

– عدم تجاوز قيمة الدخل الشهرية الحد المانع للحصول على قيمة الراتب أو المعاش.

– عدم السكن بدار إيواء أو مقر سكن تابع للحكومة.

– جميع الدورات الخاصة بالتأهيل يكون متابعًا لها ولا يتغيب عنها.