طريقة الحصول على قائمة الطلاب لاستخدامها في التعليم عن بعد

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أوضح معلم الرياضيات عبدالله السلطان، للمعلمين والمعلمات طريقة الحصول على قائمة بأسماء الطلاب لاستخدامها في تطبيقات أخرى في نظام التعليم عن بعد.
وبحسب ما ذكر السلطان في منشور عبر منصة إكس، جاءت الخطوات كما يلي:
وبالتزامن مع العودة للدراسة، تذّكر “المواطن” بالحالات التي يتم فيها تعليق الدراسة بحسب ما هو مطبق في السنوات الماضية وتتمثل في:
وعلى إثر ذلك، يتم تحويل الدراسة من الحضورية إلى عن بعد عبر منصة مدرستي، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب ومنسوبي التعليم.
وتعد منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم، وأطلقتها الوزارة مع بداية جائحة كورونا لمتابعة العملية الدراسية إلكترونيًّا.
للمعلمين و المعلمات
للحصول على قائمة بأسماء الطلاب لاستخدامها في تطبيقات أخرى في #التعليم_عن_بعد :
🔹الدخول على حسابك في #نظام_نور .
🔹التقارير.
🔹تقارير أخرى.
🔹كشف بأسماء الطلاب.
🔹حفظ.
🔹اختيار الصيغة المناسبة
(pdf – excel – word).#منصة_مدرستي pic.twitter.com/d3Kclilllt
— عبدالله السلطان (@3bdAllah_Sultan) August 27, 2023