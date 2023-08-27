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طريقة الحصول على قائمة الطلاب لاستخدامها في التعليم عن بعد

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
طريقة الحصول على قائمة الطلاب لاستخدامها في التعليم عن بعد
المواطن - فريق التحرير

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أوضح معلم الرياضيات عبدالله السلطان، للمعلمين والمعلمات طريقة الحصول على قائمة بأسماء الطلاب لاستخدامها في تطبيقات أخرى في نظام التعليم عن بعد.

6 خطوات

وبحسب ما ذكر السلطان في منشور عبر منصة إكس، جاءت الخطوات كما يلي:

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  • الدخول على حسابك في نظام نور.
  • التقارير.
  • تقارير أخرى.
  • كشف بأسماء الطلاب.
  • حفظ.
  • اختيار الصيغة المناسبة (pdf – excel – word).

حالات تعليق الدراسة

وبالتزامن مع العودة للدراسة، تذّكر “المواطن” بالحالات التي يتم فيها تعليق الدراسة بحسب ما هو مطبق في السنوات الماضية وتتمثل في:

  • الأمطار الغزيرة.
  • الأمراض المعدية.
  • الزيارات الرسمية التي تستضيفها السعودية.
  • الأعمال التطويرية التي تطرأ على المبنى المدرسي.
  • انقطاع التيار الكهربائي.
  • عدم توفر المياه بالمبنى المدرسي ليوم واحد.
  • احتراق المبنى المدرسي.
  •  انهيار جزء من المبنى المدرسي.

وعلى إثر ذلك، يتم تحويل الدراسة من الحضورية إلى عن بعد عبر منصة مدرستي، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب ومنسوبي التعليم.

منصة مدرستي

وتعد منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم، وأطلقتها الوزارة مع بداية جائحة كورونا لمتابعة العملية الدراسية إلكترونيًّا.

 

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