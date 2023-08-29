طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر

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وثق مقطع فيديو طريقة تعديل المؤهل الدراسي في منصة أبشر.
وبحسب المقطع عبر منصة إكس، جاءت الخطوات على النحو التالي:
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة تعديل المؤهل الدراسي متاحة إلكترونيًّا عبر منصة أبشر.
وقالت الأحوال المدنية: إن خدمة تعديل المؤهل الدراسي أصبحت إلكترونية من خلال الأحوال المدنية عبر منصة أبشر.
ولفتت الأحوال المدنية إلى آلية تعديل المؤهل الدراسي من خلال أيقونة تواصل عبر منصة أبشر الإلكترونية.
وأوضحت أن متطلبات خدمة تعديل المؤهل الدراسي هي إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي.