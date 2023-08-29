طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر

وثق مقطع فيديو طريقة تعديل المؤهل الدراسي في منصة أبشر.

خطوات تعديل المؤهل

وبحسب المقطع عبر منصة إكس، جاءت الخطوات على النحو التالي:

الدخول على الحساب من خلال الويب وليس التطبيق.

ثم الضغط على خدماتي.

ثم الضغط على الأحوال المدنية.

ثم اضغط على تواصل.

سيظهر الاسم والمنطقة، خدمات السجل المدني، ثم تختار تعديل المؤهل الدراسي

ثم يظهر متطلبات – وصف الطلب- يكتب بها: تعديل المؤهل الدراسي.

ثم الضغط على مرفقات.

ثم تختار مكتبة الصور، ويتم رفع الملف.

ثم تقديم طلب.

تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًّا

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة تعديل المؤهل الدراسي متاحة إلكترونيًّا عبر منصة أبشر.

وقالت الأحوال المدنية: إن خدمة تعديل المؤهل الدراسي أصبحت إلكترونية من خلال الأحوال المدنية عبر منصة أبشر.

ولفتت الأحوال المدنية إلى آلية تعديل المؤهل الدراسي من خلال أيقونة تواصل عبر منصة أبشر الإلكترونية.

متطلبات تعديل المؤهل الدراسي

وأوضحت أن متطلبات خدمة تعديل المؤهل الدراسي هي إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي.