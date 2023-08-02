طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري

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كشفت الدكتورة سلوى الهزاع، الرئيس التنفيذي لـ”سدم”، عن طريقة مبتكرة للكشف عن الجلطات ومرض السكري من خلال الهاتف النقال.
وأوضحت الطبيبة، خلال لقاء لها مع قناة الإخبارية، أن تلك الطريقة هي أول ابتكار وأول نظام تقني فريد من نوعه لتحليل صور شبكية العين آليًّا في السعودية.
وأضافت: نستطيع من خلال الصور الشبكية تشخيص الجلطات قبل أن تحدث، وتشخيص السكري، وأيضًا أمراض الزهايمر.
واستطردت: نعمل الآن في سدم بحيث المريض يرفع جواله، ويلتقط صورة ويرسلها إلى السحابة الآمنة.
ولفتت مرة أخرى إلى أن هذه التقنية إلى الآن لم تحدث في العالم وسيكون للسعودية السبق في هذا المجال تناغمًا مع رؤية 2030، ونقلها للخارج.
فيديو | لأول مرة عالميا وفي المملكة..
طريقة مبتكرة للكشف عن الجلطات ومرض السكري من خلال "الجوال"#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/N0SSmcsxvj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 2, 2023