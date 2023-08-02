طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري

كشفت الدكتورة سلوى الهزاع، الرئيس التنفيذي لـ”سدم”، عن طريقة مبتكرة للكشف عن الجلطات ومرض السكري من خلال الهاتف النقال.

ابتكار جديد

وأوضحت الطبيبة، خلال لقاء لها مع قناة الإخبارية، أن تلك الطريقة هي أول ابتكار وأول نظام تقني فريد من نوعه لتحليل صور شبكية العين آليًّا في السعودية.

وأضافت: نستطيع من خلال الصور الشبكية تشخيص الجلطات قبل أن تحدث، وتشخيص السكري، وأيضًا أمراض الزهايمر.

واستطردت: نعمل الآن في سدم بحيث المريض يرفع جواله، ويلتقط صورة ويرسلها إلى السحابة الآمنة.

رؤية 2030

ولفتت مرة أخرى إلى أن هذه التقنية إلى الآن لم تحدث في العالم وسيكون للسعودية السبق في هذا المجال تناغمًا مع رؤية 2030، ونقلها للخارج.