طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم

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كشف الخبير التقني عبدالله السبيعي طريقة إعادة الشكل القديم لـ السناب شات، وفصل المشتركين عن التريند.
وقال السبيعي في مقطع فيديو نشره على حسابه بمنصة “إكس” إنه يمكن إعادة الشكل القديم لـ السناب شات، وذلك بعد أن انزعج البعض من الشكل الجديد ودمج المشتركين والتريند.
وأضاف أن هذه الطريقة تتم من خلال فتح الإعدادات ثم الضغط على اللغة واختيار عام، ثم اختيار من اللغة والمنطقة مثلًا (النجدية)، وعلى إثره يتم إغلاق الهاتف لإجراء تحميل اللغة وعودة السناب إلى الشكل القديم.
وفي وقت سابق، أطلق سناب شات ميزة جديدة تسمى “Dreams”، حيث تتيح لمستخدمي التطبيق تجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في الصور الشخصية ما يمنح البرنامج ميزة وأفضلية مقارنة بغيره من تطبيقات التواصل.