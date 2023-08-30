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من أجل فصل المشتركين عن التريند

طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٣ مساءً
طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم
المواطن - فريق التحرير

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كشف الخبير التقني عبدالله السبيعي طريقة إعادة الشكل القديم لـ السناب شات، وفصل المشتركين عن التريند.

إعادة شكل سناب شات القديم

وقال السبيعي في مقطع فيديو نشره على حسابه بمنصة “إكس” إنه يمكن إعادة الشكل القديم لـ السناب شات، وذلك بعد أن انزعج البعض من الشكل الجديد ودمج المشتركين والتريند.

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وأضاف أن هذه الطريقة تتم من خلال فتح الإعدادات ثم الضغط على اللغة واختيار عام، ثم اختيار من اللغة والمنطقة مثلًا (النجدية)، وعلى إثره يتم إغلاق الهاتف لإجراء تحميل اللغة وعودة السناب إلى الشكل القديم.

ميزة جديدة من سناب شات

وفي وقت سابق، أطلق سناب شات ميزة جديدة تسمى “Dreams”، حيث تتيح لمستخدمي التطبيق تجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في الصور الشخصية ما يمنح البرنامج ميزة وأفضلية مقارنة بغيره من تطبيقات التواصل.

وحسب ما ذكرته تقارير إعلامية ومواقع للتقنية، تعزز هذه الميزة الجديدة التي أطلقها سناب شات، تعبير المستخدمين عن أنفسهم بإنشاء صور خيالية بسيناريوهات مختلفة، مثل حورية البحر في مناظر بحرية عميقة أو صورة ملكية في عصر النهضة.

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