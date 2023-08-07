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خلال مباراة الفريقين في البطولة العربية

طفل اتحادي يبكي بعد الإقصاء من الهلال .. ووالده : عندكم بنزيما

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
طفل اتحادي يبكي بعد الإقصاء من الهلال .. ووالده : عندكم بنزيما
المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة ” إكس” مقطع فيديو لطفل مشجع لنادي الاتحاد دخل في حالة بكاء شديدة، وذلك بسبب تفوق الهلال على فريقه خلال مباراة الفريقين أول أمس في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية والتي حسمها أزرق الرياض بنتيجة 3-1.

وقال الطفل لوالده الهلالي: ” انتم اشتريتم كأس آسيا، والجميع يساعدكم”، حيث عبر الطفل الاتحادي عن غضبه من الأداء التحكيمي واصفًا أن الحكم ساعد أزرق الرياض ليقصي فريقه من البطولة العربية.

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ورد الرجل الهلالي على نجله الاتحادي قائلًا: ” متى اشترينا كأس آسيا؟، إذا الاتحاد يقدر يشتريه، ليش تبكي انتم عندكم بنزيما حنا ما عندنا بنزيما”، حيث قالها الوالد لينفي صحة ما قاله نجله.

صرخة بتسجيل هدف اتحادي في الهلال

وظهر الطفل الاتحادي سعيدًا حيث صرخ من الفرحة، بعدما سجل البرازيلي رومارينيو هدف تقليص الفارق في شباك أزرق الرياض، حيث كان أزرق الرياض متقدمًا وقتها بنتيجة 2-0.

وفي أول أمس، انتقدت جموع كبيرة من الجماهير الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم حكم مباراة الاتحاد ضد الهلال، وذلك بسبب أدائه الذي أثار الجدل في المباراة التي انتهت بفوز أزرق الرياض بنتيجة 3-1 وعبوره لنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

البداية كانت مع الناقد الرياضي عادل الملحم الذي قال عبر حسابه في موقع ” إكس” : ” بعد ضرب ميشايل لجوتا توقعنا قيام الحكم القطري بطرده”.

أما الناقد الرياضي تركي الغامدي فقال: ” شكرًا لـ أزرق الرياض والاتحاد، مباراة كبيرة ومثيرة وممتعة، أسوأ ما في المباراة الحكم القطري، كان أقل من مستوى الكلاسيكو، ألف مبروك لـ الهلاليين الفوز والتأهل، هارد لك الاتحاديين”.

الهلال والاتحاد - كأس الملك سلمان

بينما قال الناقد الرياضي محمد البكيري والمعروف بانتمائه لنادي الاتحاد: ” الحكم القطري الشهير بالفشل، يسجل الهدف الثاني لـ الهلال من ركلة جزاء في شباك الاتحاد”.

بينما انتقد مشجعو الاتحاد الحكم بسبب قراراته المثيرة للجدل ومنها ركلة الجزاء التي سجل منها سالم الدوسري الهدف الثاني لـ أزرق الرياض، بجانب احتساب الهدف الأول لـ الفريق العاصمي رغم وجود دفعة من سافيتش للاعب زكريا هوساوي مدافع الاتحاد.

أما مشجعو أزرق الرياض فانتقدوا الحكم بسبب عدم احتسابه ركلة جزاء للاعب الصربي سيرجي سافيتش.

 

 

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