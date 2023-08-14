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خلال فترة الانتقالات الصيفية

طلبات فولهام تفوق عرض الهلال لضم ميتروفيتش

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٤ مساءً
طلبات فولهام تفوق عرض الهلال لضم ميتروفيتش
المواطن - فريق التحرير

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تواصل الإدارة الهلالية محاولاتها لحسم صفقة انتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام، الصربي ألكسندر ميتروفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فولهام يطلب مبلغ كبير

وأكد الإعلامي حمود القحطاني، أن نادي فولهام طلب مبلغًا محددًا يفوق عرض الهلال الأخير لهم، من أجل الموافقة على بيع عقد ميتروفيتش.

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وأشار حمود القحطاني عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن المبلغ المحدد لن يكون عائقًا أمام الهلال، في حال أصر فولهام على ذلك، نظرًا لرغبة إدارة الأزرق في حسم الصفقة.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر @RudyGaletti

الهلال يسعى لحسم الصفقة

وكان الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، قد أكد، اليوم الاثنين، أن الهلال يرغب في حسم المفاوضات والتعاقد مع ميتروفيتش، بعد نجاحه في الانتهاء من صفقة نيمار قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان.

وأشار رودي جاليتي عبر على منصة “إكس”، إلى أن نادي الهلال أرسل الآن العقود لإدارة فولهام الإنجليزي، ومن المتوقع تطور الأمور سريعًا، وحسم صفقة النجم الصربي.

ميتروفيتش
تصميم للاعب بقميص الهلال – المصدر @RudyGaletti

أبرز أرقام ميتروفيتش

ويلعب صاحب الـ28 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صيف عام 2018، وبات من أساطيره، حيث خاض 205 مباريات، وسجل 111 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

ويُعد ميتروفيتش، أفضل هداف في تاريخ منتخب صربيا الأول لكرة القدم، حيث خاض معه 81 مباراة، ونجح في تسجيل 52 هدفًا، وتبلغ قيمته التسويقية 28 مليون يورو، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر informer

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