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منها صندوق صلصة وكيس سكر

طلبات لن تصدقها في وثيقة زواج قبل 55 عامًا

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ مساءً
طلبات لن تصدقها في وثيقة زواج قبل 55 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت وثيقة زواج قبل 55 عامًا، العديد من الاختلافات بين الماضي والحاضر.

طلبات من الماضي

وبينت وثيقة الزواج التي يعود تاريخها إلى عام 1389، وتداولها البعض على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، الطلبات وكانت على النحو التالي: “مهر 5000 ريال، و12 بشتًا رجاليًّا، و6 نسائي، وناقة، و3 قطم أرز”.

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كذلك تضمنت الطلبات: “صندوق صلصة، وكيس سكر، وصندوق شاهي، وحطب، وفحم، و2 كيلو هيل، و6 كيلو قهوة”.

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