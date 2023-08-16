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اعتذر البنك للعملاء بعدما أصلح العطل

طوابير بسبب عطل تقني يسمح بسحب مبالغ وهمية في بنك إيرلندي

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
طوابير بسبب عطل تقني يسمح بسحب مبالغ وهمية في بنك إيرلندي
المواطن - فريق التحرير

تسبب عطل تقني داخل بنك إيرلندا في السماح للعملاء بسحب أو تحويل أموال تتجاوز قيمتها تلك المتوافرة في حساباتهم.

عطل تقني

واعتذر بنك إيرلندا للعملاء الأربعاء بعدما أصلح العطل، فيما تشكّلت طوابير طويلة أمام بعض آلات سحب النقود الثلاثاء تواصلت حتى الليل مع انتشار الخبر في وسائط التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى استدعاء الشرطة.

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وذكرت بعض التقارير أن عملاء لم تكن هناك أي أموال في حساباتهم تمكنوا من سحب مبلغ يصل إلى ألف يورو (1100 دولار).

وحذّر المصرف العملاء من أن الأموال التي تم سحبها أو تحويلها، ومن ذلك مبالغ تتجاوز الحدود الطبيعية، ستخصم من حساباتهم، ما من شأنه أن يغرقهم في الديون.

ولدى إعلانه عن إصلاح العطل، قال المصرف قد تظهر عمليات الدفع في الحسابات التي تمّت ليلاً في اليوم. نعتذر بصدق على الفوضى التي تسبب بها هذا العطل. نعرف بأنه كان أقل بكثير من المعايير التي يتوقعها العملاء منّا.

وسبق أن فرض المصرف المركزي الإيرلندي غرامات على بنك إيرلندا لقصور في أنظمته المعلوماتية وقال إنه يراقب تداعيات العطل.

بنك إيرلندا

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