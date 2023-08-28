طيران الرياض تستهدف استقبال 100 مليون سائح بحلول نهاية العقد

تهدف شركة طيران الرياض إلى الاستفادة من الأسواق العالمية والوجهات الإقليمية، مع التركيز على الرحلات الجوية من وإلى المملكة العربية السعودية لزيادة حركة السياحة ودعم هدف قيادة البلاد المتمثل في استقبال 100 مليون زائر سنويًّا.

100 مليون زائر سنويًّا

وأفاد توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض، في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز”، أن السعودية ستحول تركيزها لتلبية احتياجات الملايين من الحجاج الذين يزورون الأماكن المقدسة داخل المملكة العربية السعودية.

وأضاف دوغلاس: “لقد كانت السياحة الدينية دائمًا جزءًا مهمًّا من صناعة السياحة في البلاد، ومع وجود شركة طيران مخصصة لاستقبال تدفقات الحجاج، فمن المحتمل أن يكون هناك قدرة أكبر لطيران المملكة في استقبال السياح”.

أسطول طيران الرياض

وتخطط شركة الطيران لامتلاك أسطول واسع من الطائرات الحديثة، مع إعطاء الأولوية لطائرات بوينج 737 ماكس، إلى جانب طلبها الحالي لطائرات بوينج 787، ومن المحتمل أن يصل حجم أسطولها الإجمالي من 300 إلى 400 طائرة.

ووضعت شركة طيران الرياض، أحدث شركة طيران في المملكة العربية السعودية، خطة مثيرة للاهتمام حول كيفية بدء عمل رحلاتها التجارية في عام 2025.

حجم أسطول طيران الرياض

تشير البيانات إلى أن الطلب الحالي لطائرات دريملاينر وأسطول طائرات ماكس قيد النظر سيشكل فقط جزءًا من الأسطول الضخم الذي ستمتلكه شركة طيران الرياض.

وتهدف الشركة الجديدة، لزيادة حركة السياح الذين يزورون البلاد، ومن خلال القيام بذلك، ستساعد الشركة صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية على تحقيق هدفها المتمثل في استقبال 100 مليون زائر سنويًّا بحلول نهاية العقد.

شركات طيران منخفضة التكاليف

وفي هذا الصدد، تستثمر المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمارات العامة في البلاد أكثر من 100 مليار دولار في مشاريع التنمية السياحية المختلفة.

وتمتلك المملكة العربية السعودية عدد من شركات الطيران منخفضة التكاليف مثل طيران ناس وطيران أديل، وهما شركتان من شركات الطيران منخفضة التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، تتطلع الدولة أيضًا إلى إطلاق شركة طيران نيوم في عام 2025، والتي ستخدم أفواج السياح المتدفقين على مشروع نيوم السياحي.

توجيهات ولي العهد

وبدوره، أصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، توجيهات لصندوق الاستثمارات العامة بضخ 100 مليار دولار في البنية التحتية للطيران في البلاد. وتقوم المملكة العربية السعودية ببناء مطار ضخم في الرياض وتستثمر 30 مليار دولار في طيران الرياض.

يرى الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض، توني دوغلاس، أن هناك فرصة سانحة لشركة طيران الرياض الناشئة في مجال الطيران، في دولة شاسعة وسريعة النمو، ديموغرافيًّا واقتصاديًّا على حد سواء، حيث تمتلك المملكة العربية السعودية، التي تمتلك ثاني أسرع اقتصاد نموًّا في العالم، مساحة كبيرة من اليابسة ويبلغ عدد سكانها سريع النمو 36 مليون نسمة.

أهمية الناقل الوطني

وتستثمر قيادة البلاد المليارات في تدشين وجهات سياحية عالمية مثل منتجعات البحر الأحمر وما إلى ذلك، وبالتالي فإن مهمة الناقل الوطني الجديد هي التأكد من أن السعودية لديها طيران وشبكة اتصال أفضل بكثير على مستوى العالم.

تعد المملكة العربية السعودية ثاني أكثر الوجهات السياحية بحثًا عبر الإنترنت؛ نظرًا لأنه على مدى السنوات السبع الماضية، انفتحت البلاد بوتيرة مذهلة من خلال استثمار واسع النطاق في مناطق الجذب السياحي مثل العلا، المدرجة عبر موقع التراث العالمي لليونسكو.