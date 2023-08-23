Icon

وظائف إدارية بـ المركز الوطني لإدارة النفايات Icon إنقاذ 8 أشخاص من حريق مبنى سكني بجدة Icon طيران ناس ينضم لميثاق الأمم المتحدة كأول طيران اقتصادي بالشرق الأوسط Icon تصادم ناقلتين يوقف الملاحة في قناة السويس Icon السعودية تدرس ضم 100 طائرة رافال فرنسية لأسطولها الجوي Icon طيران الرياض سيحول السعودية لأكثر الوجهات السياحية جذبًا حول العالم Icon برنامج الرياض الخضراء يصل لـ حي الغدير بـ 46 ألف شجرة Icon السديس: عظموا قيم الاعتدال وعمقوا الأثر الإيجابي الديني عالميًا Icon طرق ميسرة لمعتمري باكستان وبنجلاديش إلى مكة والمدينة Icon ضبط 4 مخالفين لتخزينهم الحطب المحلي وتحويله إلى فحم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
في طريقها لتحقيق الصدارة الإقليمية

طيران الرياض سيحول السعودية لأكثر الوجهات السياحية جذبًا حول العالم

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ مساءً
طيران الرياض سيحول السعودية لأكثر الوجهات السياحية جذبًا حول العالم
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن شركة الرياض في طريقها لتحقيق الصدارة الإقليمية قريبًا، حيث تقوم السعودية ببناء شركة طيران بهدف تحويل البلاد إلى الوجهة السياحية الجديدة الأكثر جذبًا في المنطقة.

شركة طيران الرياض

وأشارت مجلة fortune المالية إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض، توني دوغلاس، تمكن من بناء شركة طيران غير مثقلة بعقود من الأنظمة القديمة، حيث يسعى لإنشاء شركة طيران عالمية ستلعب دورًا مركزيًّا في جهود المملكة العربية السعودية لصورتها العالمية وتنويع اقتصادها بما يتجاوز النفط من خلال إعطائها دفعة سياحية كبيرة.

قد يهمّك أيضاً
تحذير من تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها

تحذير من تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها

حريق في مشروع إنشاء أحد المستشفيات الخاصة بالرياض

حريق في مشروع إنشاء أحد المستشفيات الخاصة بالرياض

ويأتي إطلاق شركة الطيران في الوقت الذي تتطلع فيه المملكة العربية السعودية إلى تغيير صورتها النمطية بشكل أفضل يليق بمكانتها الإقليمية والعالمية، وتشمل الجهود ذات الصلة صفقة الجولف العالمية LIV Golf في يونيو/ حزيران الماضي، بالإضافة إلى استقطاب نجوم عالميين لدوري المحترفين السعودي مثل كريستيانو رونالدو.

الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض توني دوغلاس

توجيهات ولي العهد

وبدوره، أصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، توجيهات لصندوق الاستثمارات العامة بضخ 100 مليار دولار في البنية التحتية للطيران في البلاد. وتقوم المملكة العربية السعودية ببناء مطار ضخم في الرياض وتستثمر 30 مليار دولار في طيران الرياض.

يرى الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض، توني دوغلاس، أن هناك فرصة سانحة لشركة طيران الرياض الناشئة في مجال الطيران، في دولة شاسعة وسريعة النمو، ديموغرافيًّا واقتصاديًّا على حد سواء، حيث تمتلك المملكة العربية السعودية، التي تمتلك ثاني أسرع اقتصاد نموًّا في العالم، مساحة كبيرة من اليابسة ويبلغ عدد سكانها سريع النمو 36 مليون نسمة.

طيران الرياض
طيران الرياض

أهمية الناقل الوطني

وتستثمر قيادة البلاد المليارات في تدشين وجهات سياحية عالمية مثل منتجعات البحر الأحمر وما إلى ذلك، وبالتالي فإن مهمة الناقل الوطني الجديد هي التأكد من أن السعودية لديها طيران وشبكة اتصال أفضل بكثير على مستوى العالم.

تعد المملكة العربية السعودية ثاني أكثر الوجهات السياحية بحثًا عبر الإنترنت؛ نظرًا لأنه على مدى السنوات السبع الماضية، انفتحت البلاد بوتيرة مذهلة من خلال استثمار واسع النطاق في مناطق الجذب السياحي مثل العلا، المدرجة عبر موقع التراث العالمي لليونسكو.

تعزيز القوة الناعمة السعودية

ويبدأ عهد جديد للطيران السعودي، مع إطلاق شركة طيران الرياض خدماتها للسياح والمواطنين، بعدما منحتها الهيئة العامة للطيران المدني، الرخصة الاقتصادية للنقل الجوي الوطني للركاب، وتم الكشف عن طيران الرياض، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة في البلاد، لأول مرة في مارس إلى جانب طلب مؤقت لما يصل إلى 72 طائرة بوينج 787.

ويأتي إطلاق طيران الرياض الكامل الآن في الوقت الذي تتسابق فيه صناعة الطيران العالمية لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي بعد انتهاء عمليات الإغلاق أثناء جائحة فيروس كورونا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو: استثماراتنا لن تتأثر بتقلبات أسعار النفط
السعودية اليوم

أرامكو: استثماراتنا لن تتأثر بتقلبات أسعار النفط

السعودية اليوم
بونو خارج تشكيل مباراة الهلال ضد الفيحاء المتوقع
آخر الاخبار

بونو خارج تشكيل مباراة الهلال ضد الفيحاء...

آخر الاخبار
آيفون يعمل بشريحة تتفوق على كل الهواتف الأخرى
تكنولوجيا

آيفون يعمل بشريحة تتفوق على كل الهواتف...

تكنولوجيا
إخلاء مناطق المشاعر المقدسة من قرود البابون
السعودية اليوم

إخلاء مناطق المشاعر المقدسة من قرود البابون

السعودية اليوم
غرق شوارع النمسا والنرويج والدنمارك بسبب الفيضانات
العالم

غرق شوارع النمسا والنرويج والدنمارك بسبب الفيضانات

العالم
مفاجآت جديدة بقضية الأمير أندرو قد تسبب إحراجًا للملك تشارلز
العالم

مفاجآت جديدة بقضية الأمير أندرو قد تسبب...

العالم
لقطات من توقيع نيمار مع الهلال حتى 2025
الرياضة

لقطات من توقيع نيمار مع الهلال حتى...

الرياضة
سر طلاق رئيس وزراء كندا من زوجته بعد 18 عامًا من الحب
العالم

سر طلاق رئيس وزراء كندا من زوجته...

العالم