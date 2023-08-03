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3 رحلات أسبوعية بين البلدين

طيران ناس يحتفي بإطلاق رحلات مباشرة مع الدار البيضاء على مدار العام

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٤ مساءً
طيران ناس يحتفي بإطلاق رحلات مباشرة مع الدار البيضاء على مدار العام
المواطن - فريق التحرير

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احتفل “طيران ناس”، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في العالم وفي الشرق الأوسط، بالتعاون مع برنامج الربط الجوي، بتدشين استئناف الرحلات بين الدار البيضاء أكبر مدن المملكة المغربية ومركزها الاقتصادي والتجاري والمملكة العربية السعودية، وذلك في حفل عُقد اليوم الخميس في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، بحضور ممثلين من كلٍ برنامج الربط الجوي وشركة مطارات جدة، و”طيران ناس”، والقنصلية المغربية في جدة.

طيران ناس

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استئناف الرحلات للدار البيضاء

وبدأ “طيران ناس” اليوم استئناف أولى رحلاته المباشرة إلى الدار البيضاء إذ سيربط بين مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عبر ثلاث رحلات أسبوعية، أيام السبت والثلاثاء والخميس.

ويأتي إطلاق هذا الخط الجديد في إطار الشراكة المُبرَمة بين “طيران ناس” وبرنامج الربط الجوي، حيث تأتي هذه الزيادة في عدد المسارات الجوية الجديدة تماشيًا مع المستهدفات الأوسع لمنظومتيّ السياحة والطيران في السعودية، والتي تستهدف جذب 100 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، وربط السعودية مع 250 وجهة دولية، وكذلك خطة التوسّع التي أطلقتها “طيران ناس” مطلع العام الماضي تحت شعار “نربط العالم بالسعودية”.

طيران ناس

1500 رحلة أسبوعية

وتُشغّل شركة “طيران ناس” التي انطلقت عام 2007، أكثر من 1500 رحلة جوية أسبوعية إلى أكثر من 70 وجهة محلية ودولية، سهّلت خلالها نقل أكثر من 60 مليون مسافر، وتهدف الشركة إلى توسيع انتشارها بشكل أكبر من خلال الوصول إلى 165 وجهة محلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وتُوِّج نجاح “طيران ناس” بالعديد من الجوائز الدولية، منها تصنيفه في المركز الأول كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط في عام 2023 للمرة السادسة على التوالي، وكذلك تصنيفه في المركز الرابع عالميًا كأفضل طيران اقتصادي، وذلك وفقًا لمنظمة “سكاي تراكس” التي تُعد أهم معيار عالمي للتميّز بين شركات الطيران بالعالم منذ إنشائها في عام 1999، إضافةً إلى ذلك، حصلت “طيران ناس” على جائزة “أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط” في 2022 للعام الثامن على التوالي، وذلك من مهرجان جوائز السفر العالمية.

أعلى تصنيف لـ أبيكس

كما حصلت “طيران ناس” على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة “أبيكس APEX” غير الربحية، التي تُعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، حيث شمل التقييم 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء “طيران ناس” في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي.

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