ظروف احتجاز عمران خان مزرية

أكد رؤوف حسن، المتحدث باسم رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، الجمعة، أن “الشرطة لم تؤمن الوضع المناسب لخان في السجن، وفقًا لتلفزيون الشرق.

ظروف مزرية

وأشار رؤوف حسن إلى أن احتجاز رئيس الوزراء السابق يتم في ظروف مزرية، وأنه تم تقديم طلب لتغيير مكان السجن.

وأردف المتحدث باسم خان: نتوقع إعادة التحقيق في القضية بعد طلب الاستئناف”، مشددًا على أن هناك “ضغوطًا أمريكية وراء ما حصل من تحييد واعتقال وإبعاد”.

وقررت لجنة الانتخابات الباكستانية، منع رئيس الوزراء السابق عمران خان من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهم فساد.

وتمنع القوانين في باكستان أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات، وقد تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى.

وصدر حكم غيابي في باكستان على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة الكسب غير المشروع بتلقيه هدايا أثناء ولايته.

اتهامات بالفساد

وقال التلفزيون الباكستاني: “إن القاضي همايون ديلوار أعلن أنه تم إثبات ضلوع خان في ممارسات فساد”.

ولم يكن خان حاضرًا في المحكمة، فيما أصدر القاضي أمرًا باعتقاله.

وإضافة إلى السجن، تم فرض غرامة مالية على خان بقيمة 350 دولارًا، وحرمانه خمس سنوات من الترشح للانتخابات العامة مطلع نوفمبر القادم.