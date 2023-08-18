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ظهور متحور جديد لـ كورونا BA.2.86

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٩ مساءً
ظهور متحور جديد لـ كورونا BA.2.86
المواطن - فريق التحرير

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أحدث ظهور متحور كورونا  EG.5، أو ايريس صدمة جديدة للعالم.. حيث لم نكد ننتهي من فيروس كورونا، ومتحوارته، حتى ظهر متحور جديد لكورونا، ويوصف بأنه سريع الانتشار ولم يستوعب الجميع الأمر، حتى فوجئنا بظهور متحور جديد من كورونا.

فيروس جديد

وذكرت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة، أنها تراقب نوعًا جديدًا من فيروس كورونا يحمل عددًا كبيرًا من الطفرات آخرها متحور BA.2.86 الذي تم اكتشافه في عدد قليل من البلدان وهناك حاجة إلى مزيد من البيانات لفهم السلالة ومدى انتشارها.

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لكن منظمة الصحة العالمية شددت على أن عدد الطفرات يستدعي الانتباه.

وبحسب موقع هندوستان تايمز تم اكتشاف المتحور المسمى BA.2.86 في الولايات المتحدة والدنمارك وإسرائيل، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية.

وأفادت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة، بأنها تراقب نوعًا جديدًا من فيروس كورونا يحمل عددًا كبيرًا من الطفرات.

متحور كورونا BA.2.86

وذكرت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، أن متحور كورونا BA.2.86، تم اكتشافه في عدد قليل من البلدان وهناك حاجة إلى مزيد من البيانات لفهم السلالة ومدى انتشارها لكن يعزو الباحثون الزيادة الأخيرة في الحالات إلى هذه السلالة من كورونا و منظمة الصحة العالمية شددت على أن عدد الطفرات “يستدعي الانتباه”.

وتابعت وكالة الأمم المتحدة : ستقوم منظمة الصحة العالمية بتحديث البلدان والعامة كلما تعلمنا المزيد، داعية إلى تحسين المراقبة والتسلسل والإبلاغ عن Covid-19 مع استمرار انتشار الفيروس وتطوره.

وتم الإبلاغ عن سلالة BA.2.86 لأول مرة في 24 يوليو وتم تصنيفها على أنها متغير تحت المراقبة، في 17 أغسطس.

سلالة جديدة

وأكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض (CDC) أيضًا أنها تراقب المتغير عن كثب، في رسالة على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم Twitter. حتى الآن، تم اكتشاف البديل فقط في إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويتتبع مركز السيطرة على الأمراض (CDC) سلالة جديدة من الفيروس الذي يسبب كورونا يُطلق على هذا النسب اسم BA.2.86، وقد تم اكتشافه في الولايات المتحدة والدنمارك وإسرائيل.

وتجمع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مزيدًا من المعلومات وستشاركها مع الجمهور عند اكتشافها

أما متحور كورونا ايريس أو ايجي 5 الذي ظهر منذ أسابيع فخطورته محدودة حتى الآن رغم سرعة انتشاره ولم يسبب أى مضاعفات خطيرة ولكن مشكلته الوحيدة أنه ينتقل بسرعة كبيرة بين الأشخاص

 

 

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