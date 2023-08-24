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يرتدي قميصًا وبنطالًا مموهين

ظهور نادر للبرهان منذ اندلاع الحرب بالسودان

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ مساءً
ظهور نادر للبرهان منذ اندلاع الحرب بالسودان
المواطن - فريق التحرير

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ظهر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في مقاطع مصورة انتشرت صباح اليوم، وهو يتجول في قاعدتين عسكريتين في أم درمان غرب الخرطوم، في واقعة نادرة منذ بدء الحرب بين قواته وقوات الدعم السريع منتصف إبريل.

ظهور نادر للبرهان

وتداول العديد من المستخدمين السودانيين على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للبرهان قالوا إنها داخل قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان.

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وفي الفيديو بدا البرهان بخير وكان يرتدي قميصًا وبنطالًا مموهين وهو يتجول بين الجنود الذين حيوه بحرارة.

وقال: نحن نقاتل لا من أجل جهة أو فئة، وأنا هنا أنقل لكم تحيات القيادة العامة.

وأردف: ما نقوم به هو ليطمئن الناس أن هناك رجالًا في الجيش.

ومنذ قرابة شهر، شهدت قاعدة وادي سيدنا هجومًا عنيفًا من قوات الدعم السريع باستخدام مسيّرات.

قاعدة جبل سركاب

كذلك تداول مستخدمو موقع فيسبوك شريطًا قصيرًا للبرهان داخل قاعدة جبل سركاب بالمنطقة نفسها، وسط تهليل الجنود وهتافهم: الله أكبر.

كما تداول المستخدمون صورًا للبرهان مع مدنيين يجلسون عند إحدى بائعات القهوة والشاي في الصباح الباكر.

ونُشرت هذه المقاطع والصور فيما ذكرت قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب أنها تحاصر القيادة العامة للجيش حيث يوجد البرهان.

كما انتشر شريط فيديو مقتضب تصوره سيدة سودانية تقف في الشارع بصحبة البرهان الذي كان يستقل عربته مبتسمًا، وكانت تزغرد وتقول: من معنا اليوم، معنا القائد المنصور إن شاء الله.

وأفاد سكان في أم درمان أن المنطقة شهدت معارك بين طرفي النزاع بعد الظهر.

وتدور حرب على السلطة في السودان منذ 15 إبريل بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

 

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