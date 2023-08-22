عادة خاطئة وشائعة تجنبها عند تنظيف الأسنان

حذر طبيب من عادة خاطئة وشائعة ينبغي تجنبها عند تنظيف الأسنان ويجب عدم فعلها.

عادة خاطئة وشائعة

وذكر طبيب الأسنان آلان كلارك أن نظافة الفم الجيدة لها القدرة على تغيير روتينك اليومي، وزيادة صحتك وتعزيز ثقتك بنفسك، ولكن من المهم القيام بذلك بشكل صحيح.

من المفاهيم الخاطئة الشائعة غسل الفم بالماء بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة. فوفقًا للمدير السريري وطبيب الأسنان الرئيسي في Paste Dental، كلارك، حان الوقت للتخلي عن هذه العادة.

وقال: قد يبدو الأمر غير منطقي، لكن الشطف مباشرة بعد غسل الأسنان بالفرشاة يزيل معجون الأسنان الغني بالفلوريد الذي يبقي على أسنانك. الفلوريد هو بمثابة بطل خارق لمينا الأسنان، حيث يحميها من قوى التحلل.

وقدم الدكتور كلارك بعض النصائح الإضافية عندما يتعلق الأمر بروتين تنظيف أسنانك وفق روسيا اليوم.

وذكر: حياتنا عبارة عن زوبعة من النشاط، وفي بعض الأحيان، حتى تنظيف أسناننا بالفرشاة يبدو وكأنه سباق.

وأردف: الدكتور كلارك، لكن أسنانك تستحق بعض الوقت الجيد أيضًا. الرقم السحري هنا هو دقيقتان، دقيقتان من التنظيف المركز بالفرشاة.

ونصح قائلًا: استخدم حركات دائرية لطيفة على الأسنان، للوصول إلى كل زاوية وركن. فكر في الأمر كتعبير إبداعي عن حب الذات، وابتسامتك على أنها تحفة فنية.

وتابع الدكتور كلارك أن أسنانك العلوية والسفلية تشبه الثنائي الديناميكي لفمك. إنها تلعب أدوارًا مختلفة، وتستحق بعض العناية الجيدة.

واختتم: نظّف أسنانك العلوية برفق. وبالنسبة لأسنانك السفلية، قم بالتنظيف لأعلى بنفس الرقة.