الدولار يتراجع عالميًّا بعد مكاسب خمسة أسابيع متتالية تنويه من حساب المواطن بشأن الدعم الإضافي عادة خاطئة وشائعة تجنبها عند تنظيف الأسنان 10 أسباب لنجاح المشروعات الناشئة منها السيطرة على النفس أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت الصغيرة والمتوسطة ألسنة اللهب تلتهم قاذفة روسية إستراتيجية حسان تمبكتي يُنهي إثارة جدل وترقب دام 20 يومًا مقيم لمن يرغبون بالانتقال إلى السعودية: أفضل قرار على الإطلاق لبنان يتسلم 3 مركبات بحرية من أمريكا ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بثنائية في بولونيا
حذر طبيب من عادة خاطئة وشائعة ينبغي تجنبها عند تنظيف الأسنان ويجب عدم فعلها.
وذكر طبيب الأسنان آلان كلارك أن نظافة الفم الجيدة لها القدرة على تغيير روتينك اليومي، وزيادة صحتك وتعزيز ثقتك بنفسك، ولكن من المهم القيام بذلك بشكل صحيح.
من المفاهيم الخاطئة الشائعة غسل الفم بالماء بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة. فوفقًا للمدير السريري وطبيب الأسنان الرئيسي في Paste Dental، كلارك، حان الوقت للتخلي عن هذه العادة.
وقال: قد يبدو الأمر غير منطقي، لكن الشطف مباشرة بعد غسل الأسنان بالفرشاة يزيل معجون الأسنان الغني بالفلوريد الذي يبقي على أسنانك. الفلوريد هو بمثابة بطل خارق لمينا الأسنان، حيث يحميها من قوى التحلل.
وقدم الدكتور كلارك بعض النصائح الإضافية عندما يتعلق الأمر بروتين تنظيف أسنانك وفق روسيا اليوم.
وذكر: حياتنا عبارة عن زوبعة من النشاط، وفي بعض الأحيان، حتى تنظيف أسناننا بالفرشاة يبدو وكأنه سباق.
وأردف: الدكتور كلارك، لكن أسنانك تستحق بعض الوقت الجيد أيضًا. الرقم السحري هنا هو دقيقتان، دقيقتان من التنظيف المركز بالفرشاة.
ونصح قائلًا: استخدم حركات دائرية لطيفة على الأسنان، للوصول إلى كل زاوية وركن. فكر في الأمر كتعبير إبداعي عن حب الذات، وابتسامتك على أنها تحفة فنية.
وتابع الدكتور كلارك أن أسنانك العلوية والسفلية تشبه الثنائي الديناميكي لفمك. إنها تلعب أدوارًا مختلفة، وتستحق بعض العناية الجيدة.
واختتم: نظّف أسنانك العلوية برفق. وبالنسبة لأسنانك السفلية، قم بالتنظيف لأعلى بنفس الرقة.