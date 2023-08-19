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ضمن منافسات دوري روشن

عارف ينصح جمهور الاتحاد قبل مباراة الطائي

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٥ مساءً
عارف ينصح جمهور الاتحاد قبل مباراة الطائي
المواطن - فريق التحرير

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وجه الناقد الرياضي جمال عارف نصيحة إلى جماهير نادي الاتحاد، قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم اليوم ضد نظيره الطائي في دوري روشن السعودي.

نصيحة جمال عارف للجماهير

وقال جماهير عارف: “إلى جمهور الذهب.. فريقكم يلعب أول مباراة في جدة أمام الطائي بعد حضور بنزيما، كانتي، فابينهو وجوتا الذين سمعوا عن الدعم والمساندة والحضور الكبير لهذا المدرج وينتظرون مشاهدته على الطبيعة”.

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بنزيما – المصدر @UAFAAC

وتابع عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “ننتظر اليوم تفاعلاً منكم كما هو معروف عنكم ولاتسمحوا لأي محاولة من القلة بالتأثير على جمالية مدرجكم بأي طريقة.. بالتوفيق لنادي الاتحاد الكبير وفالكم الفوز والثلاث نقاط”.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

مباراة الاتحاد ضد الطائي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد الطائي عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العميد المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي الذي يتواجد في المركز العاشر.

مباراة الاتحاد ضد الطائي
موعد المباراة – المصدر @ittihad

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