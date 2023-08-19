مشاجرة بين سائق تركي وراكب مغربي تتحول لجريمة قتل توقيع اتفاقية بين سلسلة فنادق هيلتون وشركة المصباح الأهلي يتعاقد مع المدافع التركي مريح ديميرال النيابة العامة تهيب بالجماهير الرياضية احترام الأنظمة والتعليمات بالمباريات سعد بقير يقترب من تحقيق رقم تاريخي لأبها عارف ينصح جمهور الاتحاد قبل مباراة الطائي شركة مطارات الدمام تعلن عن وظائف شاغرة 77 وظيفة بمركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية ميتروفيتش يصل الرياض للانضمام إلى الهلال القبض علـى شخصين لترويجهما مواد مخدرة بالقصيم
وجه الناقد الرياضي جمال عارف نصيحة إلى جماهير نادي الاتحاد، قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم اليوم ضد نظيره الطائي في دوري روشن السعودي.
وقال جماهير عارف: “إلى جمهور الذهب.. فريقكم يلعب أول مباراة في جدة أمام الطائي بعد حضور بنزيما، كانتي، فابينهو وجوتا الذين سمعوا عن الدعم والمساندة والحضور الكبير لهذا المدرج وينتظرون مشاهدته على الطبيعة”.
وتابع عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “ننتظر اليوم تفاعلاً منكم كما هو معروف عنكم ولاتسمحوا لأي محاولة من القلة بالتأثير على جمالية مدرجكم بأي طريقة.. بالتوفيق لنادي الاتحاد الكبير وفالكم الفوز والثلاث نقاط”.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد الطائي عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل العميد المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي الذي يتواجد في المركز العاشر.