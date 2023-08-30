عاصفة رعدية تحول النهار إلى ليل في صبيا

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شهدت منطقة جازان عاصفة رعدية شديدة وأمطارًا غزيرة، وسط توقعات من الأرصاد باستمرار الحالة الممطرة في معظم أنحاء السعودية حتى يوم الأحد القادم.
ووثق مقطع فيديو تحول النهار إلى ليل في مدينة صبيا بجازان، إذ يسمع صوت هطول شديد للأمطار مع رياح نشطة.
بدورها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية، ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية وتربة والكامل، ومناطق عسير وجازان والباحة.
لا اله الا الله
النهار تحول ليل في صبيا #جازان_الان
عاصفة رعدية استوائية ⛈️ pic.twitter.com/38fNgOhGZz
— د. زياد الجهني (@Zeyad_jehani) August 30, 2023