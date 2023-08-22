تطاير لوحات إعلانية ضخمة بسبب رياح مكة

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تشهد منطقة مكة اليوم الثلاثاء حالة من التقلبات الجوية متمثلة في هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة.
وأظهر مقطع فيديو هبوب عاصفة قوية من شدة الرياح، كادت تطير الناس المارين بالطريق، بينما سقط أحدهم بالفعل فضلًا عن الحواجز المرورية التي جرفتها العاصفة.
وهطلت اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.
شاهد العواصف الآن في #مكه_الان pic.twitter.com/tZdoUkqj0d
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) August 22, 2023
الرياح الهابطة تقلب سيارة في #مكه_الان pic.twitter.com/0cwnjMrODt
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) August 22, 2023