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وسط تحذيرات من سحب ركامية وسيول

عاصفة رعدية وبروق تضربان جنوب صبيا بجازان

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٠ مساءً
عاصفة رعدية وبروق تضربان جنوب صبيا بجازان
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منطقة جازان وخاصة جنوب محافظة صبيا اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية شديدة مع ظهور بروق ونشاط في الرياح السطحية.

ووثق مقطع فيديو متداول على منصة “إكس”، عاصفة رعدية شديدة تضرب جنوب صبيا، وسط هطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول.

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سحب ركامية على جازان

وكانت آخر صور الأقمار الاصطناعية التابعة لمركز طقس العرب، كشفت في وقت سابق، عن تكاثر سُحب ركامية شديدة على أجزاء عدة من جازان يرافقها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرديات الكثيفة في بعض الأحيان، مع خطر جريان الأودية والشعاب بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في الشوارع.

كما يُحتمل أن تصل تبعات السُحب الركامية لاحقًا إلى السواحل على شكل هطول للأمطار ونشاط للرياح الهابطة المُثيرة للعواصف الغبارية بشكل قد يكون كثيفًا.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

فيما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، ونجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

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