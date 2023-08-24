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لم يتسن التأكد من صحته

عامل نظافة يعثر على سحر قديم على سطح أحد المدارس

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
عامل نظافة يعثر على سحر قديم على سطح أحد المدارس
المواطن - فريق التحرير

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انتشر مقطع فيديو متداول يوثق العثور على سحر قديم على سطح أحد المدارس من قبل عامل نظافة.

دمية بها أشياء غريبة

وأظهر الفيديو، الذي لم يتسنَ لـ “المواطن” التأكد منه، دمية على شكل عروسة قماشية مصنوعة يدويًا ومربوط به أشياء غريبة.

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وعلق موثق الفيديو عليه قائلًا: “سحر قديم في سطح مدرسة بعد 7 سنوات تم فك السحر بحمد الله.

وأثار الفيديو غضب واستنكار رواد منصة إكس، وقد رصدت “المواطن” جانبًا من تعليقاتهم.

غضب واستنكار

وقالت علا القرني في تعليقها على المقطع: “حسبي الله وصلت فيهم للمدارس، بينما افترضت مضاوي حسن النية قائلة: “يمكن حصة التفصيل والخياطه يتعلمون عليها مو كل شي سحر”.

وكتبت حنان: “شكله يخوف، اللهم أبعد عنا كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وسحر الساحرين.. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واحفظنا من أعين تراقب حياتنا بغل وحقد وحسد واكفنا شرها”.

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