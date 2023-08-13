عبدالإله العمري: النصر تُوج بلقب غال واعتذر للجماهير

أوضح عبدالإله العمري مدافع الفريق الكروي الأول بنادي النصر أن الفوز بلقب كأس الملك سلمان للأندية، سيمنح أصفر الرياض دفعة قوية للمنافسة على لقب دوري روشن والألقاب المقبلة.

وتحدث العمري لـ قناة SSC قائلًا: “توجنا ببطولة غالية وهذه البطولة ستمنحنا دافعًا للمنافسة على الألقاب في الموسم الحالي، خاصة دوري روشن”.

مدافع النصر يرد على انتقادات الجماهير

وأضاف العمري عن انتقادات الجماهير له: ” اعتذر لهم وأنا لاعب محترف تحملت الضغوطات وكان من الواجب علي إثبات نفسي وكل زملائي لم يقصروا، وبالفعل النصر عانى من الإرهاق بسبب معسكر اليابان ولكن من الرائع التتويج بلقب البطولة العربية في النهائية”.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم سجل الهلال هدف التقدم في الشوط الثاني من الوقت الأصلي عبر اللاعب البرازيلي ميشايل في الدقيقة الـ 50، ثم نجح العالمي عبر رونالدو في تسجيل هدف التعادل بعد 4 دقائق من طرد زميله المدافع عبدالإله العمري.

وحافظ أصفر الرياض على فوزه وهو بـ 10 لاعبين ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه ويحصد 6 ملايين دولار أمريكي كمكافأة التتويج بالبطولة.