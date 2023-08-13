العقيدي وعبدالله مادو: النصر جاهز لأي تحدي عبدالإله العمري: النصر تُوج بلقب غال واعتذر للجماهير عبدالمجيد الصليهم: كأس الملك سلمان للأندية إنجاز خاص لنا الزهرة في الاقتران الشمسي الداخلي اليوم عبدالعزيز الفيصل يهنئ النصر بتتويجه بلقب كأس الملك سلمان للأندية أوكرانيا تكبد روسيا خسائر فادحة في أغسطس شرطة الرياض: نتخذ الإجراءات النظامية بحق مقيم ادعى تعرضه للاحتجاز في مقر سكنه لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بجازان بدر بن سلطان يتوج النصر بالبطولة الأغلى شجاعة رونالدو والنصر تغلب كثرة الهلال
أوضح عبدالإله العمري مدافع الفريق الكروي الأول بنادي النصر أن الفوز بلقب كأس الملك سلمان للأندية، سيمنح أصفر الرياض دفعة قوية للمنافسة على لقب دوري روشن والألقاب المقبلة.
وتحدث العمري لـ قناة SSC قائلًا: “توجنا ببطولة غالية وهذه البطولة ستمنحنا دافعًا للمنافسة على الألقاب في الموسم الحالي، خاصة دوري روشن”.
وأضاف العمري عن انتقادات الجماهير له: ” اعتذر لهم وأنا لاعب محترف تحملت الضغوطات وكان من الواجب علي إثبات نفسي وكل زملائي لم يقصروا، وبالفعل النصر عانى من الإرهاق بسبب معسكر اليابان ولكن من الرائع التتويج بلقب البطولة العربية في النهائية”.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم سجل الهلال هدف التقدم في الشوط الثاني من الوقت الأصلي عبر اللاعب البرازيلي ميشايل في الدقيقة الـ 50، ثم نجح العالمي عبر رونالدو في تسجيل هدف التعادل بعد 4 دقائق من طرد زميله المدافع عبدالإله العمري.
وحافظ أصفر الرياض على فوزه وهو بـ 10 لاعبين ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه ويحصد 6 ملايين دولار أمريكي كمكافأة التتويج بالبطولة.
" البطولة غالية؛ وستكون دافع لنا مع بداية الموسم"
🎤 عبدالاله العمري – لاعب #النصر#النصر_الهلال#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/ikOItRlQTw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023