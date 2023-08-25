إجراءات متبعة حال عدم إيفاء أحد الزوجين بشروط الزواج سبب وفاة نجم المصارعة براي وايت عن 36 عامًا الهلاليون يحددون بديل جيسوس حال إقالته معماري سعودي ينشئ فيلا خلال 33 يومًا السديس: مكتبة الحرم المكي منارة ثقافية وسنعظم مكانتها الدينية إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ البلاد عبدالإله العمري بعد صافرات النصراويين: جمهور ما يرحم! سقوط طائرة عسكرية أمريكية ولا معلومات عن الطيار زائرة تتغنى بحسن استقبال السعوديين: أبشري حمدالله يتفوق على فيرمينو ومالكوم في صراع هداف الدوري السعودي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب عبدالإله العمري مدافع الفريق الكروي الأول بنادي النصر وهو يجلس على مقاعد البدلاء بعد أن تم استبداله في مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا، حيث رد على صافرات الاستهجان من الجماهير التي كانت ضده.
وكانت بعض من جماهير النصر وجهت صافرات الاستهجان للعمري بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، حيث رد عليهم بتوجيه التحية لهم والتصفيق ثم جلس على دكة البدلاء قائلًا: ” جمهور ما يرحم”.
العمري قد يرحل عن النصر قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث كشفت تقارير إعلامية أن نادي الاتحاد يفكر في التعاقد معه.
وفي السياق ذاته، أعرب سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن حزنه بسبب صيحات الاستهجان التي جاءت من بعض من جماهير النصر ضد بعض لاعبي الفريق في مباراة شباب الأهلي دبي.
وقال الغنام في تصريحات لـ قناة SSC: “بدأنا المباراة بشكل خاطئ ولكننا في الشوط الثاني كنا أكثر إصرارًا على الفوز وهذا ما تحقق”.
وتابع: “ما حدث من بعض من جماهير أصفر الرياض تجاه بعض من لاعبي الفريق أمر لا يليق، نحن بحاجة لدعمهم والقادم أجمل”.
العمري يغادر الملعب.. ومختار علي بديلًا#دوري_أبطال_آسيا#النصر_شباب_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/qjz3wn7lCS
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 22, 2023