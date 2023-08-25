عبدالإله العمري بعد صافرات النصراويين: جمهور ما يرحم!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب عبدالإله العمري مدافع الفريق الكروي الأول بنادي النصر وهو يجلس على مقاعد البدلاء بعد أن تم استبداله في مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا، حيث رد على صافرات الاستهجان من الجماهير التي كانت ضده.

رد فعل عبدالإله العمري

وكانت بعض من جماهير النصر وجهت صافرات الاستهجان للعمري بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، حيث رد عليهم بتوجيه التحية لهم والتصفيق ثم جلس على دكة البدلاء قائلًا: ” جمهور ما يرحم”.

العمري قد يرحل عن النصر قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث كشفت تقارير إعلامية أن نادي الاتحاد يفكر في التعاقد معه.

وفي السياق ذاته، أعرب سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن حزنه بسبب صيحات الاستهجان التي جاءت من بعض من جماهير النصر ضد بعض لاعبي الفريق في مباراة شباب الأهلي دبي.

وقال الغنام في تصريحات لـ قناة SSC: “بدأنا المباراة بشكل خاطئ ولكننا في الشوط الثاني كنا أكثر إصرارًا على الفوز وهذا ما تحقق”.

وتابع: “ما حدث من بعض من جماهير أصفر الرياض تجاه بعض من لاعبي الفريق أمر لا يليق، نحن بحاجة لدعمهم والقادم أجمل”.