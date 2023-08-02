عبدالرحمن النمر في ذمة الله

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انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز النمر.
ومن المقرر أن يصلى على الفقيد -رحمه الله- غدًا الخميس بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد، والدفن في مقبرة الشمال، علمًا بأن عزاء الرجال سيكون في منزله بحي النخيل من الساعة 5 م – 9 م وعزاء النساء في المسجد فقط.
“المواطن” تعزي أسرة الفقيد سائلين الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.