عبدالرحمن النمر في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز النمر.

ومن المقرر أن يصلى على الفقيد -رحمه الله- غدًا الخميس بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد، والدفن في مقبرة الشمال، علمًا بأن عزاء الرجال سيكون في منزله بحي النخيل من الساعة 5 م – 9 م وعزاء النساء في المسجد فقط.

“المواطن” تعزي أسرة الفقيد سائلين الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.