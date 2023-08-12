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أشاد بنجاح البطولة بفضل دعم القيادة

عبدالعزيز الفيصل يهنئ النصر بتتويجه بلقب كأس الملك سلمان للأندية

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ مساءً
عبدالعزيز الفيصل يهنئ النصر بتتويجه بلقب كأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

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حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ووزير الرياضة على تهنئة لاعبي النصر، وذلك بعد الفوز على الهلال وتحقيق لقب كأس الملك سلمان للأندية اليوم.

وقال وزير الرياضة عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” بدعم قيادتنا، نجاح كبير تحقق ولله الحمد لبطولة كأس الملك سلمان للأندية، ألف مبروك لفريق النصر الفوز بالبطولة وخيرها في غيرها لشقيقه الهلال ولكل الفرق المشاركة”.

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النصر بطل كأس الملك سلمان للأندية

وتوج الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، لاعبي نادي النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية اليوم على حساب نادي الهلال بنتيجة 2-1.

ونشر الحساب الرسمي لـ إمارة منطقة مكة المكرمة عبر منصة ” إكس” لقطات من تتويج لاعبي أصفر الرياض باللقب، حيث تسلم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق الكأس من الأمير بدر بن سلطان.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم سجل الهلال هدف التقدم في الشوط الثاني من الوقت الأصلي عبر اللاعب البرازيلي ميشايل في الدقيقة الـ 50، ثم نجح العالمي عبر رونالدو في تسجيل هدف التعادل بعد 4 دقائق من طرد زميله المدافع عبدالإله العمري.

كريستيانو رونالدو - تتويج النصر - كأس الملك سلمان للأندية

لقب عربي أول لـ النصر

وحافظ أصفر الرياض على فوزه وهو بـ 10 لاعبين ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه ويحصد 6 ملايين دولار أمريكي كمكافأة التتويج بالبطولة.

ويستعد النصر لمواجهة فريق الاتفاق بعد غد الاثنين، وذلك ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث رفضت رابطة دوري المحترفين التأجيل لـ الهلال والنصر بعد نهائي البطولة العربية.

تتويج النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية - الهلال والنصر

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