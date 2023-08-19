عبدالقدوس عطية يتألق ويدخل تاريخ دوري المحترفين

ظهر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، عبدالقدوس عطية بشكل مميز خلال مواجهة الشباب، ليلعب دور المنقذ ويقود فرسان مكة لحصد الثلاث نقاط.

فوز الوحدة ضد الشباب

ولعب الوحدة ضد الشباب بالأمس على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، ونجح فرسان مكة في تحقيق الفوز بنتيجة 3\1.

عبدالقدوس عطية يخطف الأنظار

وخطف عبدالقدوس عطية الأنظار في المباراة، حيث إنه نجح في التصدي لركلتي جزاء، الأولى سددها النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، والثانية من السنغالي حبيب ديالو، ليُحقق رقمًا مميزًا في مسيرته بالدوري السعودي للمحترفين.

وأصبح عبدالقدوس عطية رابع حارس مرمى في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، يتصدى لركلتي جزاء في لقاء واحد، بعد كل من؛ سعيد الحربي، خالد شراحيلي ومارتن كامبانيا، وذلك وفقًا لـ”أوبتا”.

وبات عبدالقدوس عطية صاحب الـ26 عامًا، أول حارس مرمى سعودي ينجح في التصدي لركلتي جزاء خلال مباراة واحدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2010\ 2011.

وكان عطية قد تعرض لانتقادات قوية خلال منافسات الموسم الماضي، بعدما اهتزت شباكه بهاتريك من نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن يبدو أن عاد للتألق بقوة هذا الموسم.