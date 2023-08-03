عبدالله الجدعاني يخضع لجراحة ناجحة

أعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن خضوع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله الجدعاني لعملية جراحية ناجحة.

عبدالله الجدعاني يُجري عملية

وأوضح نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن عبدالله الجدعاني أجرى، اليوم الخميس، عملية جراحية في الرباط الصليبي في العاصمة البريطانية لندن، وتكللت بالنجاح، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وكان عبدالله الجدعاني قد تعرض لإصابة خلال مران الاتحاد، ضمن معسكره الإعدادي الذي أُقيم في الطائف، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الأشعة والفحوصات؛ لتحديد حجم الإصابة، قبل أن تُثبت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وانضم عبدالله الجدعاني صاحب الـ32 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الهلال.

الاتحاد بكأس الملك سلمان للأندية

على الجانب الآخر، تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى الدور التالي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، يليه الشرطة العراقي في المركز الثاني بـ4 نقاط.

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد موعدًا من الهلال في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بعد تأهل الزعيم كوصيف عن المجموعة الثانية.