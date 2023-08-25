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بعد إشادته بمستواه أمام الرائد

عبدالله الحمدان لـ سامي الجابر: شكرًا على دعمك ومساندتك

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٢ مساءً
عبدالله الحمدان لـ سامي الجابر: شكرًا على دعمك ومساندتك
المواطن - فريق التحرير

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أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله الحمدان عن سعادته بدعم نجم الكرة السعودية السابق، سامي الجابر، بعد تألقه خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

عبدالله الحمدان يشكر سامي الجابر

وكتب عبدالله الحمدان عبر حسابه على منصة “إكس”: “ألف مبروك لكبير آسيا الفوز.. مبروك جمهورنا الغالي، وشكرًا لهم على هذا الحضور المميز”، ليُعلق سامي الجابر، قائلًا: “مبروك يا بطل، أسعدني هدفك كثير، استمر واجتهد”.

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عبدالله الحمدان
الحمدان – المصدر @Alhilal_FC

وقام عبدالله الحمدان بإعادة نشر تغريدة سامي الجابر، اليوم الجمعة، وقال: “الله يبارك فيك يا أسطورة، والله يقدرني أنا وإخواني اللاعبين على إسعاد المدرج الهلالي الكبير، شكرًا على دعمك ومساندتك الغير مستغربة من أحد أساطير الزعيم”.

وبدأ عبدالله الحمدان منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل مميز، ونجح في تسجيل هدفين خلال أول 3 جولات من دوري روشن السعودي، ليتلقى دعمًا كبيرًا من الجماهير، التي كانت تُطالبه بتطوير مستواه أو الرحيل.

عبدالله الحمدان
الحمدان

الهلال بدوري روشن

ولعب الهلال ضد الرائد بالأمس، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في الفوز بأربعة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بالتساوي مع الاتفاق صاحب المركز الرابع، فيما يتذيل الرائد الترتيب بدون نقاط.

الهلال السعودي
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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