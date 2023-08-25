عبدالله الحمدان لـ سامي الجابر: شكرًا على دعمك ومساندتك

أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله الحمدان عن سعادته بدعم نجم الكرة السعودية السابق، سامي الجابر، بعد تألقه خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

عبدالله الحمدان يشكر سامي الجابر

وكتب عبدالله الحمدان عبر حسابه على منصة “إكس”: “ألف مبروك لكبير آسيا الفوز.. مبروك جمهورنا الغالي، وشكرًا لهم على هذا الحضور المميز”، ليُعلق سامي الجابر، قائلًا: “مبروك يا بطل، أسعدني هدفك كثير، استمر واجتهد”.

وقام عبدالله الحمدان بإعادة نشر تغريدة سامي الجابر، اليوم الجمعة، وقال: “الله يبارك فيك يا أسطورة، والله يقدرني أنا وإخواني اللاعبين على إسعاد المدرج الهلالي الكبير، شكرًا على دعمك ومساندتك الغير مستغربة من أحد أساطير الزعيم”.

وبدأ عبدالله الحمدان منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل مميز، ونجح في تسجيل هدفين خلال أول 3 جولات من دوري روشن السعودي، ليتلقى دعمًا كبيرًا من الجماهير، التي كانت تُطالبه بتطوير مستواه أو الرحيل.

الهلال بدوري روشن

ولعب الهلال ضد الرائد بالأمس، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في الفوز بأربعة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بالتساوي مع الاتفاق صاحب المركز الرابع، فيما يتذيل الرائد الترتيب بدون نقاط.