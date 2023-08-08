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عند مواجهة الشباب غدًا

عبدالله الحمدان: هدف الهلال الوصول لـ نهائي البطولة العربية

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠١ مساءً
عبدالله الحمدان: هدف الهلال الوصول لـ نهائي البطولة العربية
المواطن - فريق التحرير

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تحدث اللاعب عبدالله الحمدان لاعب نادي الهلال عن مواجهة نادي الشباب في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

وقال الحمدان في المؤتمر الصحفي قبل قليل: “نأمل أن نقدم مباراة تليق بنا أمام الشباب وهدفنا الوصول للنهائي”.

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نهائي البطولة العربية

وتابع: ” أمنية كل لاعب التواجد في مثل هذه المباريات القوية، كونها مباراة ديربي محلي ونصف نهائي في البطولة العربية”.

وأضاف: ” أسعى في مباراة الغد إلى مساعدة زملائي في الفريق والوصول للنهائي”.

عبدالله الحمدان لاعب الهلال

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الهلال مكونًا من: ” المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، روبن نيفيز، ميشايل ديلجادو، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش، مالكوم”.

أما تشكيل الشباب المتوقع فسيكون مكونًا من: ” كيم سيونج جي، إياجو سانتوس، حسان تمبكتي، جوستافو كويلار، إيفر بانيجا، هتان باهبري، حسين مسعود، حسين الصبياني، رياض شراحيلي، فواز اليامي، عبدالله الجوعي”.

وكان الهلال تأهل على حساب نادي الاتحاد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما في دور ربع النهائي يوم السبت الماضي، أما الشباب فتأهل على حساب الوحدة الإماراتي بركلات الجزاء الترجيحية.

عبدالله الحمدان لاعب الهلال

 

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