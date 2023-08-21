عبدالله الزوري: حسان تمبكتي هلالي

أكد نجم الهلال السابق، عبدالله الزوري، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، حسان تمبكتي سينتقل إلى صفوف الأزرق رسميًا.

عبدالله الزوري يؤكد حسم الصفقة

ونشر عبدالله الزوري عبر حسابه الخاص على “سناب شات”، تصميم لتمبكتي بقميص الهلال، وقال: “أهلًا.. ارتاحوا، ألف ألف مبروك، حسان تمبكتي ربي يوفقك مع الشباب.. حسان هلالي”.

وتفاعلت الجماهير عبر منصة “إكس” مع تأكيد عبدالله الزوري ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وأعربوا عن سعادتهم بعد تأكيده بحسم الصفقة، نظرًا لإمكانيات تمبكتي الفنية والبدنية المميزة.

ويُعد حسان تمبكتي، من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ويمتد تعاقده حتى عام 2026، ليرتبط اسمه بأندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي، الذين يرغبون في تدعيم دفاعهم.

حسان تمبكتي يفجر أزمة

وكان تمبكتي قد فجر أزمة كبرى خلال اليومين الماضيين، بعدما أكد في تصريحات تلفزيونية رغبته في الرحيل عن الشباب هذا الصيف، وشدد على أنه جدد مع الفريق واتفق مع الإدارة السابقة على المغادرة؛ حتى يستفاد النادي من رحيله ماليًا.

ومن جانبه، نفى رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السابق، خالد البلطان في تصريحات تلفزيونية، تصريحات حسان تمبكتي، مؤكدًا أن الإدارة الحالية برئاسة خالد الثنيان سمحت للاعب بالخروج للإعلام، لبيع عقده، وانتقدهم بشدة.