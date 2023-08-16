عبدالله الشهري امتهن صناعة العصي منذ 22 عامًا فما قصته

روى المواطن عبدالله الشهري قصة عشقه لحرفة صناعة العصي، وامتهانه طيلة 22 عامًا، حيث ورثها عن والده.

مهنة العصي

وأوضح الشهري، في مقطع فيديو على قناة العربية، أنه كان يدرس في الجامعة لمدة سنتين، ثم بدأ يهتم بالمهنة كترميم وكصناعة، وكانت بمثابة مصدر دخل جيد له، فلم ينتظر البحث على وظيفة، ولكن عمله الحر كان رأس ماله.

الحرف اليدوية

ولفت الشهري إلى أن الحرف اليدوية بأنواعها، والعمل اليدوي أفضل بكثير من الانتظار للوظيفة، ناصحًا الشباب بامتهانها، مشيرًا إلى أن تلك المهن فيها ميزة وهي كسب المال، وأيضًا حماية صاحبها من العوز، فالشاب يبني نفسه ويكوّن نفسه من عمل يده.