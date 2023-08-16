عبدالله الشهري امتهن صناعة العصي منذ 22 عامًا فما قصته

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روى المواطن عبدالله الشهري قصة عشقه لحرفة صناعة العصي، وامتهانه طيلة 22 عامًا، حيث ورثها عن والده.
وأوضح الشهري، في مقطع فيديو على قناة العربية، أنه كان يدرس في الجامعة لمدة سنتين، ثم بدأ يهتم بالمهنة كترميم وكصناعة، وكانت بمثابة مصدر دخل جيد له، فلم ينتظر البحث على وظيفة، ولكن عمله الحر كان رأس ماله.
ولفت الشهري إلى أن الحرف اليدوية بأنواعها، والعمل اليدوي أفضل بكثير من الانتظار للوظيفة، ناصحًا الشباب بامتهانها، مشيرًا إلى أن تلك المهن فيها ميزة وهي كسب المال، وأيضًا حماية صاحبها من العوز، فالشاب يبني نفسه ويكوّن نفسه من عمل يده.
عبد الله الشهري.. سعودي امتهن حرفة صناعة العصي منذ 22 عاما تزوج وكون أسرته من دخلها
تعرّف على قصته..
عبر @Rayankhurmi pic.twitter.com/JNFQP5Skn3
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 16, 2023