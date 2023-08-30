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بعد الاتفاق مع إدارة الهلال

عبدالله المعيوف في طريقه للاتحاد

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤١ مساءً
عبدالله المعيوف في طريقه للاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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بات حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف، قريبًا للغاية من الانضمام رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عبدالله المعيوف يتفق مع الاتحاد

وأكد الإعلامي الرياضي عادل الماس، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن عبدالله المعيوف اتفق بشكل نهائي مع نادي الاتحاد، للانتقال إليه هذا الصيف، وذلك بناء على توصية من المدرب البرتغالي نونو سانتو.

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وكان نادي الهلال قد تعاقد مع حارس مرمى إشبيلية ومنتخب المغرب، ياسين بونو، ليبتعد عبدالله المعيوف عن المشاركة كأساسي مع الأزرق، الأمر الذي دفعه لاتخاذ قرار الرحيل، وخوض تجربة جديدة.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @fifaworldcup_ar

وفي حالة إنهاء إجراءات تعاقد الاتحاد مع عبدالله المعيوف رسميًا، قد تُقرر الإدارة رحيل الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، والتعاقد مع لاعب أجنبي آخر، في إطار حرصها على تدعيم الفريق قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء، ليصبح اسم المعيوف ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، حيث أكد البعض أنه صفقة مفيدة للاتحاد نظرًا لخبراته الكبيرة، فيما أعرب البعض الآخر عن تمسكه باستمرار غروهي الذي يُقدم مستوى مميزًا.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @Alhilal_FC

المعيوف هذا الموسم

وشارك المعيوف في مباراتين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري روشن السعودي هذا الموسم، واهتزت شباكه مرتين، وقام بـ4 تصديات، وشتت الكرة بنجاح 3 مرات، وقام بـ30 تمريرة ناجحة بدقة 78.9%.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @SPL

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