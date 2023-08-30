عبدالله المعيوف في طريقه للاتحاد

بات حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف، قريبًا للغاية من الانضمام رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عبدالله المعيوف يتفق مع الاتحاد

وأكد الإعلامي الرياضي عادل الماس، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن عبدالله المعيوف اتفق بشكل نهائي مع نادي الاتحاد، للانتقال إليه هذا الصيف، وذلك بناء على توصية من المدرب البرتغالي نونو سانتو.

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع حارس مرمى إشبيلية ومنتخب المغرب، ياسين بونو، ليبتعد عبدالله المعيوف عن المشاركة كأساسي مع الأزرق، الأمر الذي دفعه لاتخاذ قرار الرحيل، وخوض تجربة جديدة.

وفي حالة إنهاء إجراءات تعاقد الاتحاد مع عبدالله المعيوف رسميًا، قد تُقرر الإدارة رحيل الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، والتعاقد مع لاعب أجنبي آخر، في إطار حرصها على تدعيم الفريق قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء، ليصبح اسم المعيوف ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، حيث أكد البعض أنه صفقة مفيدة للاتحاد نظرًا لخبراته الكبيرة، فيما أعرب البعض الآخر عن تمسكه باستمرار غروهي الذي يُقدم مستوى مميزًا.

المعيوف هذا الموسم

وشارك المعيوف في مباراتين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري روشن السعودي هذا الموسم، واهتزت شباكه مرتين، وقام بـ4 تصديات، وشتت الكرة بنجاح 3 مرات، وقام بـ30 تمريرة ناجحة بدقة 78.9%.