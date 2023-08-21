عبدالله رديف ضمن صفقة انتقال تمبكتي للهلال

اقترب عبدالله رديف من مغادرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والانضمام إلى صفوف الشباب.

إعارة عبدالله رديف للشباب

وأكدت تقارير أن عبدالله رديف سينتقل إلى صفوف الشباب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بصحبة زميليه محمد جحفلي وحمد اليامي، بجانب المقابل المالي، وذلك ضمن صفقة انتقال حسان تمبكتي إلى الهلال لمدة 4 سنوات.

وتُشير كافة التقارير إلى حسم نادي الهلال بصفقة حسان تمبكتي، بعد منافسة قوية مع أندية الاتحاد، النصر والأهلي، وأكد الإعلامي الرياضي طلال العتيبي، أن اللاعب وقع بالفعل فجر اليوم الاثنين.

الجماهير تتفاعل مع رحيل رديف

وتفاعلت الجماهير مع أنباء مغادرة عبدالله رديف إلى الشباب، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، وكتب أحمد: “رديف وحمد اليامي أسماء ممكن تتطور في المستقبل، وحالياً صعب تشارك مع الهلال”.

وواصل أحمد حديثه قائلًا: “فهد بن نافل نقلهم للشباب عشان يتطورون واستفاد من تمبكتي 4 سنوات”، وعلق حمدوفيتش، قائلًا: “رديف فرصته في الهلال صفر”.

وقال محمد السبيعي: “عبدالله رديف هو مستقبل الكرة السعودية في خط الهجوم، يحتاج اللعب اساسياً ومزيدًا من الخبرة فقط .. يفترض من شروط انتقاله لأي نادي اللعب أساسياً”.